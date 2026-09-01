Aliu kërkon kompensimin e komunave: Mjaft më me qasje selektive e diskriminuese
Kryetari i Ferizajt, Agim Aliu, në protestën e komunave kundër Qeverisë, ka kërkuar që komunave t’u kthehen mjetet financiare që, sipas tij, u takojnë qytetarëve.
Aliu ka bërë thirrje për përfundimin e, siç e ka quajtur, qasjes selektive dhe diskriminuese ndaj komunave.
“Në emër të të gjitha komunave, të gjithë qytetarëve: Mos ua merrni komunave atë që u takon qytetarëve. Mjaft më me qasje selektive, diskriminuese. Mjaft më me plagën financiare të komunave”, tha Aliu.
Ai ka theksuar se komunat nuk janë pronë e kryetarëve, por u shërbejnë qytetarëve.
“Komunat nuk janë të kryetarëve, janë të qytetarëve të tyre. Përtej ritmit e hovëve të politikës ditore, përtej një partie që qeveris me cilëndo komunë, qytetarët kanë nevojë për projekte zhvillimi e shërbime”, u shpreh ai.
Sipas Aliut, qytetarët nuk duhet të bartin pasojat e përplasjeve politike dhe vendimeve financiare.
“Qytetarët e komunave tona nuk meritojnë të dënohen, të ndëshkohen e të lihen në mëshirën e fatit”, tha kreu i Ferizajt.
Aliu ka thënë se nga viti 2022 deri në gusht të vitit 2026 janë marrë qindra miliona euro nga buxhetet komunale për përmbushjen e obligimeve që burojnë nga kontratat kolektive.
“Kërkojmë që Qeveria t’i kompensojë komunat për mjetet e marra dhe të marrë përsipër financimin e obligimeve që burojnë nga vendimet dhe marrëveshjet e nivelit qendror”, tha Aliu.
Ai është ndalur edhe te norma e përvojës së punës prej 0.5 për qind, duke kërkuar zbatimin e plotë të saj dhe kompensimin retroaktiv për punonjësit publikë.
“Norma e përvojës së punës prej 0.5 për qind e dalë nga Ligji për Pagat. Punonjësve publikë u është zvogëluar kjo normë nga 0.5 në 0.25 për qind. Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e drejta për 0.5 për qind duhet të respektohet dhe zbatohet plotësisht”, u shpreh Aliu.
Në fund, Aliu ka kërkuar që kostoja e kësaj të drejte të mbulohet nga buxheti i nivelit qendror.
“Ne kërkojmë zbatimin e plotë të normës 0.5 për qind dhe kompensimin retroaktiv të punonjësve për periudhën përkatëse, ndërsa kostoja të mbulohet nga niveli i buxhetit qendror”, tha ai. /Telegrafi/
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