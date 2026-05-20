Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 20 May 2026
S&P 500 7,354 ▼0.67%
DOW 49,364 ▼0.65%
NASDAQ 25,871 ▼0.84%
NAFTA 102.11 ▼1.96%
ARI 4,492 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $77,559 ▲ +0.86% ETH $2,134 ▲ +0.87% XRP $1.3728 ▼ -0.07% SOL $85.0800 ▲ +0.46%
S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 102.11 ▼1.96 % ARI 4,492 ▼0.42 % S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 102.11 ▼1.96 % ARI 4,492 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
Breaking
“Për Ballukun bëmë gjënë e duhur”, Rama: Nuk ka akuzë për korrupsion! Si t’i kufizohet liria? LSM: Shporta sindikale minimale në muajin maj është 68.743 denarë Gjysmë milioni euro u gjetën në një bunker në një minibus në pikën kufitare Tabanoc Finalja e Europa League: Aston Villa e Emery për historinë, Frajburgu për ëndrrën Ambasadori i ri amerikan në Shqipëri/ I nominuari i Trump, Eric Wendt në seancë dëgjimore me Komitetin e Jashtëm të Senatit
Menu
Politika

Ambasadori i ri amerikan në Shqipëri/ I nominuari i Trump, Eric Wendt në seancë dëgjimore me Komitetin e Jashtëm të Senatit

· 2 min lexim

Gjeneral-lejtant Erik Uendt, aktualisht në pension, të cilin presidenti amerikan Donald Trump e ka nominuar për të shërbyer si ambasador i SHBA-së në Shqipëri, do të dalë sot në një seancë dëgjimore para Komitetit të Jashtëm të Dhomës së Lartë të Kongresit, pjesë e procesit zyrtar të konfirmimit të tij në detyrë. Eric Uendt ka një karrierë të gjatë ushtarake dhe të sigurisë ndërkombëtare duke shërbyer më shumë se 34 vite në ushtrinë amerikane dhe ka mbajtur poste të rëndësishme në atë ushtri si dhe në strukturat e NATO-s. Në nëntor të 2019-ës, mori drejtimin e selisë së operacionale speciale të NATO-s që ndodhet në belgjikë, duke patur nën komandë të gjitha forcat speciale të aleancës, përfshi njësitë shqiptare, ndërsa ka punuar me trupat dhe udhëheqësit ushtarakë të Shqipërisë.

Para kësaj, shërbeu për një vit si zv.komandat rajonal në Afganistan, një detyrë që përfshinte edhe mbikëqyrjen e trupave nga Shqipëria. Gjenerali punoi edhe për dy vite me Departamentin e Shtetit si pjesë integrale e ambasadës amerikane në Jeruzalem në postin e koordinatorit amerikan të sigurisë. Në njoftimin për shtyp pas nominimit të tij publikuar në fund të muajit të shkuar në faqen e departamentit të shtetit, Uendt vlerësohet për përvojën e konsiderueshme të lidershipit, aftësitë për të menaxhuar organizata të ndërlikuara shumëkombëshe dhe ekspertizën e tij rajonale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë