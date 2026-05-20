Ambasadori i ri amerikan në Shqipëri/ I nominuari i Trump, Eric Wendt në seancë dëgjimore me Komitetin e Jashtëm të Senatit
Gjeneral-lejtant Erik Uendt, aktualisht në pension, të cilin presidenti amerikan Donald Trump e ka nominuar për të shërbyer si ambasador i SHBA-së në Shqipëri, do të dalë sot në një seancë dëgjimore para Komitetit të Jashtëm të Dhomës së Lartë të Kongresit, pjesë e procesit zyrtar të konfirmimit të tij në detyrë. Eric Uendt ka një karrierë të gjatë ushtarake dhe të sigurisë ndërkombëtare duke shërbyer më shumë se 34 vite në ushtrinë amerikane dhe ka mbajtur poste të rëndësishme në atë ushtri si dhe në strukturat e NATO-s. Në nëntor të 2019-ës, mori drejtimin e selisë së operacionale speciale të NATO-s që ndodhet në belgjikë, duke patur nën komandë të gjitha forcat speciale të aleancës, përfshi njësitë shqiptare, ndërsa ka punuar me trupat dhe udhëheqësit ushtarakë të Shqipërisë.
Para kësaj, shërbeu për një vit si zv.komandat rajonal në Afganistan, një detyrë që përfshinte edhe mbikëqyrjen e trupave nga Shqipëria. Gjenerali punoi edhe për dy vite me Departamentin e Shtetit si pjesë integrale e ambasadës amerikane në Jeruzalem në postin e koordinatorit amerikan të sigurisë. Në njoftimin për shtyp pas nominimit të tij publikuar në fund të muajit të shkuar në faqen e departamentit të shtetit, Uendt vlerësohet për përvojën e konsiderueshme të lidershipit, aftësitë për të menaxhuar organizata të ndërlikuara shumëkombëshe dhe ekspertizën e tij rajonale.
