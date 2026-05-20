Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 20 May 2026
S&P 500 7,354 ▼0.67%
DOW 49,364 ▼0.65%
NASDAQ 25,871 ▼0.84%
NAFTA 101.20 ▼2.83%
ARI 4,499 ▼0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $77,532 ▲ +0.8% ETH $2,131 ▲ +0.76% XRP $1.3715 ▼ -0.11% SOL $84.9900 ▲ +0.43%
S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 101.20 ▼2.83 % ARI 4,499 ▼0.28 % S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 101.20 ▼2.83 % ARI 4,499 ▼0.28 %
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
Breaking
“Për Ballukun bëmë gjënë e duhur”, Rama: Nuk ka akuzë për korrupsion! Si t’i kufizohet liria? LSM: Shporta sindikale minimale në muajin maj është 68.743 denarë Gjysmë milioni euro u gjetën në një bunker në një minibus në pikën kufitare Tabanoc Finalja e Europa League: Aston Villa e Emery për historinë, Frajburgu për ëndrrën Ambasadori i ri amerikan në Shqipëri/ I nominuari i Trump, Eric Wendt në seancë dëgjimore me Komitetin e Jashtëm të Senatit
Menu
Politika

“Për Ballukun bëmë gjënë e duhur”, Rama: Nuk ka akuzë për korrupsion! Si t’i kufizohet liria?

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar në një interivstë për median estoneze Postimees, se për rastin e Belinda Ballukut kanë bërë gjënë e duhur që nuk i hoqën imunitetin.

Ai u shpreh se Prokuroria nuk e akuzon për korrupsion, por për keqmenaxhim të Prokurimeve Publike.

Sipas kryeministrit Rama, nuk mund ti kufizohet liria dikujt vetëm mbi bazën e dyshimeve për diçka që nuk është korrupsion.

“Pretendimet janë të pasakta, por kështu funksionon sot informacioni publik. Sepse, së pari, nuk është rast korrupsioni. Prokurori nuk e akuzon atë për korrupsion. Pra nuk ka akuzë për korrupsion. Bëhet fjalë për keqmenaxhim të prokurimeve publike, që sipas Kodit Penal është shumë larg korrupsionit.

Së dyti, në Shqipëri nuk kemi imunitet ndaj hetimit. Pra, kushdo mund të hetohet. Edhe unë vetë mund të hetohem nga prokurori pa e ditur fare. E vetmja gjë që bën parlamenti është të thotë “po” ose “jo” për kufizimin e lirisë së dikujt. Ne nuk menduam, dhe vazhdoj të mos mendoj, se kjo duhej bërë. Jam gjithnjë e më i bindur se bëmë gjënë e duhur kur thamë: vazhdoni hetimin, por nuk mund t’ia kufizoni lirinë dikujt vetëm mbi bazën e dyshimeve për diçka që nuk është korrupsion”, tha Rama.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë