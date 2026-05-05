AMP nis hetimet ndaj policisë së Durrësit pas aksidentit fatal me dy fëmijë
Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) ka hapur hetim ndaj Drejtorisë Vendore të Policisë së Durrësit pas aksidentit të rëndë që ndodhi dy ditë më parë dhe i mori jetën dy fëmijëve.
Sipas TV Klan, gazetari Besar Bajraktaraj njofton se AMP po heton efektivët dhe strukturat drejtuese të Durrësit për përgjegjësi të mundshme, përfshirë shpërdorim detyre në lidhje me trajtimin e drejtuesit të mjetit me inicialet N.R. dhe mosbllokimin e lejes së tij të qarkullimit.
Ngjarja ndodhi mesditën e 3 majit në lagjen nr. 15 të Durrësit. Tre fëmijë që po luanin me top në trotuar u përplasën nga një automjet që po lëvizte me shpejtësi të lartë; si pasojë dy prej tyre, 12 dhe 10 vjeç, humbën jetën, ndërsa një 8-vjeçar mbeti i plagosur rëndë dhe shpëtoi.
Drejtuesi i mjetit, 57 vjeç, kishte shënuar më parë shkelje: në vitin 2020 u ndëshkua për parakalim të gabuar, ndërsa në 2022 i ishte pezulluar dy herë për një muaj leja e drejtimit për tejkalim të shpejtësisë.
Pas aksidentit, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, pezulloi nga detyra drejtorin e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, Afrim Tafa, dhe komandoi përkohësisht Ervin Hodaj në vendin e tij. Janë pezulluar gjithashtu zëvendësdrejtori për Rendin dhe Sigurinë Publike, Zija Sulaj, dhe shefi i Sektorit të Policisë Rrugore, Kreshnik Skëndo.
Hita ka urdhëruar Drejtorinë e Policisë Rrugore të ngrisë një grup ekspertësh për të analizuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit; hetimet dhe veprimet administrative vazhdojnë, raporton TV Klan.
