ANALIZË – Pasojat në ekonominë botërore pas konfliktit në Lindjen e Mesme

– Më poshtë vijojnë zhvillimet më të fundit ekonomike globale, ndërsa lufta në Lindjen e Mesme hyri në ditën e saj të 25-të:

  • Çmimet e naftës bien ndjeshëm pas komenteve qetësuese të Trump për Iranin
    Çmimet e naftës ranë ndjeshëm dje, pasi Donald Trump njoftoi një shtyrje të sulmeve kundër termocentraleve iraniane. Presidenti amerikan iu referua diskutimeve “shumë të mira” dhe “konstruktive” me Iranin që synonin një “ndërprerje të plotë” të armiqësive, pavarësisht një mohimi nga agjencia iraniane e lajmeve Mehr. Ai gjithashtu pohoi se një “ndryshim regjimi” ishte duke u zhvilluar në Iran.

Si rezultat, pas disa ditësh rritjesh, nafta e papërpunuar Brent ra me 9.71% në              101.30 dollarë për fuçi rreth orës 14:35 GMT.

Ekuivalenti i saj amerikan, WTI, ra me një sasi të ngjashme (-8.96%, në 89.43               dollarë).

  • Drejtori i kompanisë së naftës emirate ”Adnoc” i quan sulmet ndaj Hormuzit “terrorizëm ekonomik”.

Drejtori i Adnoc, kompanisë kombëtare të naftës së Emirateve të Bashkuara Arabe, denoncoi sulmet iraniane në rajon të hënën dhe bëri thirrje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një arterie jetësore për stabilitetin e tregjeve të energjisë.

“Militarizimi i Ngushticës së Hormuzit nuk është një akt agresioni kundër ndonjë vendi të veçantë. Është terrorizëm ekonomik kundër të gjitha vendeve. Dhe ne nuk duhet të lejojmë asnjë vend ta mbajë peng Hormuzin, as tani dhe as në të ardhmen”, tha Sultan Al Jaber në një mesazh video për CERAWeek, konferenca më e madhe në sektorin e naftës dhe energjisë, e cila filloi të hënën në Hjuston, Teksas.

  • Uashingtoni këmbëngul se ndërprerjet e tregut të naftës janë “të përkohshme”.
    Sekretari amerikan i Energjisë Chris Wright pohoi të hënën se ndërprerjet që lidhen me luftën në Lindjen e Mesme ishin “të përkohshme”, në hapjen e CERAWeek, eventi më i madh i industrisë së naftës në botë, në Teksas.

“Çmimet nuk kanë arritur ende një nivel mjaftueshëm të lartë për të shkaktuar një          rënie të ndjeshme të kërkesës”, deklaroi gjithashtu sekretari, duke theksuar se              administrata Trump po ndërmerrte “hapa pragmatikë” për të rritur furnizimin e                disponueshëm.

  • Tregjet evropiane të aksioneve rimëkëmben fuqishëm pas ndryshimit të fundit të situatës nga Trump
    Rreth orës 14:55 GMT dje, Indeksi Industrial Dow Jones u rrit me 2.22%, Indeksi i Përbërë Nasdaq u rrit me 2.16% dhe Indeksi më i gjerë S&P 500 u rrit me 2.02%.

Pasi ra me më shumë se 2% në mëngjes, bursa e Parisit u rrit me 2.18%, ajo e              Frankfurtit me 2.61% dhe ajo e Londrës me 0.97%.

  • Kina njofton kufizime për rritjen e çmimeve të karburantit                             Të hënën, Kina njoftoi se do të kufizonte rritjen e çmimeve të karburantit në të gjithë vendin për të lehtësuar barrën mbi konsumatorët pas rritjes së çmimeve të naftës bruto për shkak të luftës në Lindjen e Mesme.

Rritjet për benzinë ​​dhe naftë do të jenë përkatësisht 1,160 juanë (146 euro) dhe             1,115 juanë (140 euro) për ton, afërsisht gjysma e asaj që do të kishin qenë sipas         mekanizmit ekzistues të përcaktimit të çmimeve, deklaroi komisioni.

  • Greqia shpall subvencione për karburant dhe plehra kimike
    Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis njoftoi të hënën katër subvencione “të synuara” me një total prej 300 milionë eurosh për karburant dhe plehra për të adresuar pasojat e luftës në Lindjen e Mesme.

“Përballë paqëndrueshmërisë ekonomike ndërkombëtare”, qeveria greke do të                prezantojë një program subvencionesh për prillin dhe majin për karburantet e                automobilave dhe detare, naftën dhe plehrat (që arrijnë në 15% të faturave)”,                deklaroi udhëheqësi konservator në një fjalim televiziv.

  • Suedia do të ulë taksat e karburantit
    Suedia do të ulë përkohësisht taksat mbi benzinën dhe naftën për të adresuar çmimet në rritje të energjisë për shkak të luftës në Lindjen e Mesme, njoftoi qeveria e krahut të djathtë të hënën.
  • Kriza energjetike, një “kërcënim i madh” për ekonominë globale, sipas kreut të IEA-s
    “Asnjë vend nuk do të jetë imun ndaj efekteve” të krizës energjetike “nëse vazhdon në këtë rrugë”, tha Fatih Birol, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), të hënën, duke e përshkruar atë si një “kërcënim të madh” për ekonominë globale.

Sipas Birol, të paktën 40 vende energjie janë “dëmtuar rëndë” në Lindjen e Mesme.

“Deri më sot, kemi humbur 11 milionë fuçi në ditë, më shumë se dy krizat e mëdha         të naftës së bashku”, tha ai për Klubin Kombëtar të Shtypit në Canberra, Australi,           duke iu referuar krizave të viteve 1970.

  • Indonezia kërkon 4.7 miliardë dollarë kursime për t’u përballur me efektet e luftës
    Indonezia po planifikon të arrijë deri në 80 trilionë rupi (4.7 miliardë dollarë) kursime për t’u mbrojtur nga pasojat e luftës në Lindjen e Mesme./  a.jor.

