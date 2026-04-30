Ancelotti me shaka: ‘A ke ndonjë gjysh brazilian?’ — Admirim për Modriçin edhe në moshën 40-vjeçare

Luka Modrić, edhe në moshën 40-vjeçare, vazhdon të mbetet një nga emrat më të respektuar të futbollit, për shkak të formës dhe ndikimit të tij në fushë. Ndeshja miqësore midis Brazilit dhe Kroacisë përfundoi 3-1 në favor të brazilianëve, dhe takimi me figura nga e kaluara e tij te Real Madridi shkaktoi momente të veçanta pas ndeshjes.

Sipas telesport, pas përfundimit të ndeshjes u përhap një video ku trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti, e përshëndet me përzemërsi Modrićin dhe, me një ton të lehtë ironik, e pyet: “A nuk ke ndonjë gjysh brazilian?” Kjo shaka synonte të nënvizonte admirimin e trajnerit dhe idenë se, nëse do të ishte e mundur, ai do ta dëshironte lojtarin në ekipin e tij.

Marraja e veçantë midis lojtarit dhe trajnerit, e ndërtuar gjatë kohës së përbashkët te Real Madrid, u duk edhe në këto çaste pas ndeshjes. Ancelotti, i cili sot drejton përfaqësuesen e Brazilit, përdori një shaka për të shfaqur vlerësimin e tij ndaj përvojës dhe cilësive të Modrićit, pa sugjeruar ndonjë ndryshim zyrtar të statusit të lojtarit.

Momenti i shkëputur nga gara nënvizon respektin që Modrić vazhdon të marrë nga emra të mëdhenj të futbollit, edhe pse karriera e tij ka hyrë në një fazë të avancuar. Kjo marrëdhënie dhe ky episod u raportuan nga vetë média, raporton telesport.

