Ancelotti me shaka: ‘A ke ndonjë gjysh brazilian?’ — Admirim për Modriçin edhe në moshën 40-vjeçare
Luka Modrić, edhe në moshën 40-vjeçare, vazhdon të mbetet një nga emrat më të respektuar të futbollit, për shkak të formës dhe ndikimit të tij në fushë. Ndeshja miqësore midis Brazilit dhe Kroacisë përfundoi 3-1 në favor të brazilianëve, dhe takimi me figura nga e kaluara e tij te Real Madridi shkaktoi momente të veçanta pas ndeshjes.
Sipas telesport, pas përfundimit të ndeshjes u përhap një video ku trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti, e përshëndet me përzemërsi Modrićin dhe, me një ton të lehtë ironik, e pyet: “A nuk ke ndonjë gjysh brazilian?” Kjo shaka synonte të nënvizonte admirimin e trajnerit dhe idenë se, nëse do të ishte e mundur, ai do ta dëshironte lojtarin në ekipin e tij.
Marraja e veçantë midis lojtarit dhe trajnerit, e ndërtuar gjatë kohës së përbashkët te Real Madrid, u duk edhe në këto çaste pas ndeshjes. Ancelotti, i cili sot drejton përfaqësuesen e Brazilit, përdori një shaka për të shfaqur vlerësimin e tij ndaj përvojës dhe cilësive të Modrićit, pa sugjeruar ndonjë ndryshim zyrtar të statusit të lojtarit.
Momenti i shkëputur nga gara nënvizon respektin që Modrić vazhdon të marrë nga emra të mëdhenj të futbollit, edhe pse karriera e tij ka hyrë në një fazë të avancuar. Kjo marrëdhënie dhe ky episod u raportuan nga vetë média, raporton telesport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.