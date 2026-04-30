🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 109.47 ▲2.42%
ARI 4,565 ▲0.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $75,686 ▼ -1.68% ETH $2,244 ▼ -3.01% XRP $1.3656 ▼ -1.69% SOL $82.6800 ▼ -2.27%
30 Apr 2026
Breaking
Atletico Madrid – Arsenal 1-1: dy penallti vendosën ndeshjen e parë të gjysmëfinales Tuchel: Miqësorja me Japoninë, provë kyçe për Anglinë para Botërorit Investimet në Shqipëri: Zhvendosja drejt teknologjisë dhe dobësitë e investimeve publike Rajoni i Ballkanit Perëndimor: pjesa prodhuese konsolidohet, Shqipëria lëviz drejt sektorëve të pasurive të paluajtshme Gatti: Do të japim gjithçka për të fituar vendin në Botëror
Menu
Boterori

Ancelotti pas fitores ndaj Kroacisë: I kënaqur me paraqitjen, të rinjtë rritën konkurrencën për listën e Botërorit

· 2 min lexim

Brazil mposhti Kroacinë 3–1 në miqësoren e zhvilluar dhe trajneri Carlo Ancelotti u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës përpara shpalljes së listës përfundimtare për Kupën e Botës. Ai vlerësoi strukturën e ekipit, atmosferën pozitive dhe angazhimin e lojtarëve, duke thënë se kjo fitore është e rëndësishme për moralin e kombëtares.

Sipas telesport, Ancelotti theksoi se lojtarët e rinj e shfrytëzuan maksimalisht mundësinë e dhënë dhe krijuan dilema pozitive për përzgjedhjen finale. Mes emrave që trajneri përmendi ishin Igor Thiago, Léo Pereira, Danilo Santos, Endrick dhe Kaiki, të cilët sipas tij luajtën mirë dhe shtuan konkurrencën brenda grupit.

Trajneri komentoi gjithashtu aspektet taktike: ekipi luajti solid dhe me intensitet, por ka ende gjëra për t’u përmirësuar. Ancelotti tha se janë në rrugën e duhur dhe e përmendi ndeshjen kundër Francës si tregues të progresit, duke nënvizuar nevojën për punë të mëtejshme para fillimit të Botërorit.

Ai shpjegoi se bëri tetë ndryshime gjatë ndeshjes kryesisht për të integruar të rinj në fushë—përmendi Endrick, Igor Thiago, Martinelli e Rayan—duke sqaruar se Endrick fitoi penalltinë dhe dha asistin për Martinelli. Ancelotti tha se do të vazhdojnë vlerësimet gjatë ndeshjeve të ligave evropiane dhe në kampionatin brazilian, siç raporton edhe telesport.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

