Ancelotti pas fitores ndaj Kroacisë: I kënaqur me paraqitjen, të rinjtë rritën konkurrencën për listën e Botërorit
Brazil mposhti Kroacinë 3–1 në miqësoren e zhvilluar dhe trajneri Carlo Ancelotti u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës përpara shpalljes së listës përfundimtare për Kupën e Botës. Ai vlerësoi strukturën e ekipit, atmosferën pozitive dhe angazhimin e lojtarëve, duke thënë se kjo fitore është e rëndësishme për moralin e kombëtares.
Sipas telesport, Ancelotti theksoi se lojtarët e rinj e shfrytëzuan maksimalisht mundësinë e dhënë dhe krijuan dilema pozitive për përzgjedhjen finale. Mes emrave që trajneri përmendi ishin Igor Thiago, Léo Pereira, Danilo Santos, Endrick dhe Kaiki, të cilët sipas tij luajtën mirë dhe shtuan konkurrencën brenda grupit.
Trajneri komentoi gjithashtu aspektet taktike: ekipi luajti solid dhe me intensitet, por ka ende gjëra për t’u përmirësuar. Ancelotti tha se janë në rrugën e duhur dhe e përmendi ndeshjen kundër Francës si tregues të progresit, duke nënvizuar nevojën për punë të mëtejshme para fillimit të Botërorit.
Ai shpjegoi se bëri tetë ndryshime gjatë ndeshjes kryesisht për të integruar të rinj në fushë—përmendi Endrick, Igor Thiago, Martinelli e Rayan—duke sqaruar se Endrick fitoi penalltinë dhe dha asistin për Martinelli. Ancelotti tha se do të vazhdojnë vlerësimet gjatë ndeshjeve të ligave evropiane dhe në kampionatin brazilian, siç raporton edhe telesport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.