Tiranë 11°C · Pjesërisht vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 108.84 ▲1.83%
ARI 4,575 ▲0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $75,631 ▼ -1.13% ETH $2,241 ▼ -2.06% XRP $1.3691 ▼ -0.8% SOL $82.8100 ▼ -1.45%
S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.84 ▲1.83 % ARI 4,575 ▲0.3 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.84 ▲1.83 % ARI 4,575 ▲0.3 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
30 Apr 2026
Ancelotti: Puna me Brazilin ndryshon, por fanella e kombëtares mbetet e veçantë

· 2 min lexim

Carlo Ancelotti shprehu admirimin për Brazilin si një kombëtare të dashur nga të gjithë, teksa përshkroi ndryshimet në mënyrën e punës që i ka sjellë detyra e trajnerit të një ekipe kombëtare. Ai foli për marrëdhënien me lojtarët dhe për nevojën për të ruajtur lidhjen me ta pavarësisht frekuencës së takimeve.

Ancelotti thekoi se puna me një kombëtare është krejt ndryshe nga ajo në një klub: më pak kontakt i përditshëm dhe periudha bashkimi çdo dy-tre muaj. Ai shpjegoi se tani mbështetet në telefonata, udhëtime dhe vëzhgime direkte për të qëndruar në kontakt me grupin dhe për të ndjekur gjendjen fizike e mendore të lojtarëve, raporton telesport.

Roli i tij, sipas trajnerit, është evoluar drejt analizës dhe vlerësimit më të hollësishëm të talentit dhe i ka hequr një pjesë të menaxhimit të përditshëm, çka e bën punën më pak stresuese pa cenuar filozofinë e tij: krijimin e një ambienti pozitiv. Ancelotti shtoi se, kur lojtarët bashkohen me kombëtaren, e shfaqin gëzimin dhe krenarinë e të veshurit të fanellës së Brazilit — një përvojë që ai e vlerëson si të veçantë.

Në përfundim, Ancelotti vijon t’i japë rëndësi komunikimit të vazhdueshëm dhe ndërtimit të një atmosfere pozitive për grupin, duke ruajtur po njëkohësisht fokusin në analizë e vlerësim. Sipas telesport, trajneri beson se kjo qasje e bën punën në nivel kombëtar më të qëndrueshme dhe më efikase.

