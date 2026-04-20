EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,898 ▲ +1.5% ETH $2,319 ▲ +1.36% XRP $1.4274 ▲ +0.85% SOL $85.7200 ▲ +0.63%
20 Apr 2026
Anulohen koncertet e Kanye West në Europë pas polemikave për deklaratat antisemitike

Disa koncerte të reperit amerikan Kanye West në Europë janë anuluar, ndërsa polemikat për deklaratat e tij antisemitike vijojnë të sjellin pasoja në karrierën e artistit. Pas ndalimit të hyrjes në Mbretëria e Bashkuar dhe anulimit të pjesëmarrjes në festivalin Wireless Festival, edhe Polonia dhe Zvicra kanë tërhequr organizimin e koncerteve të planifikuara.

Koncerti parashikuar të mbahej më 19 qershor në stadiumin Silesian. Vendimi erdhi pas reagimeve të forta nga autoritetet polake, ku Ministrja e Kulturës, dënoi ashpër artistin, duke theksuar se deklaratat e tij nuk mund të konsiderohen thjesht si argëtim në një vend me histori të ndjeshme si ajo e Holokaustit.

Këto zhvillime vijnë pasi koncerti i tij në Marsejë u shty, ndërsa vetë West reagoi në rrjetet sociale duke thënë se merr përgjegjësi për veprimet e tij, por nuk dëshiron të penalizojë fansat.

Megjithatë, anulimet e njëpasnjëshme kanë shtuar spekulimet se e gjithë pjesa europiane e turneut mund të vihet në rrezik.

Aktualisht, disa data mbeten ende në kalendar, përfshirë koncertet në Turqi, Holandë, Itali, Madrid dhe Portugali.

Polemikat ndaj artistit datojnë që nga viti 2022, kur ai publikoi një sërë deklaratash fyese në rrjetet sociale, duke sjellë ndërprerje bashkëpunimesh me kompani të mëdha.

Pavarësisht një kërkim faljeje të fundit publike, reagimet ndaj tij mbeten të forta në arenën ndërkombëtare.

