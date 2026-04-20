Anulohen koncertet e Kanye West në Europë pas polemikave për deklaratat antisemitike
Disa koncerte të reperit amerikan Kanye West në Europë janë anuluar, ndërsa polemikat për deklaratat e tij antisemitike vijojnë të sjellin pasoja në
Disa koncerte të reperit amerikan Kanye West në Europë janë anuluar, ndërsa polemikat për deklaratat e tij antisemitike vijojnë të sjellin pasoja në karrierën e artistit. Pas ndalimit të hyrjes në Mbretëria e Bashkuar dhe anulimit të pjesëmarrjes në festivalin Wireless Festival, edhe Polonia dhe Zvicra kanë tërhequr organizimin e koncerteve të planifikuara.
Koncerti parashikuar të mbahej më 19 qershor në stadiumin Silesian. Vendimi erdhi pas reagimeve të forta nga autoritetet polake, ku Ministrja e Kulturës, dënoi ashpër artistin, duke theksuar se deklaratat e tij nuk mund të konsiderohen thjesht si argëtim në një vend me histori të ndjeshme si ajo e Holokaustit.
Këto zhvillime vijnë pasi koncerti i tij në Marsejë u shty, ndërsa vetë West reagoi në rrjetet sociale duke thënë se merr përgjegjësi për veprimet e tij, por nuk dëshiron të penalizojë fansat.
Megjithatë, anulimet e njëpasnjëshme kanë shtuar spekulimet se e gjithë pjesa europiane e turneut mund të vihet në rrezik.
Aktualisht, disa data mbeten ende në kalendar, përfshirë koncertet në Turqi, Holandë, Itali, Madrid dhe Portugali.
Polemikat ndaj artistit datojnë që nga viti 2022, kur ai publikoi një sërë deklaratash fyese në rrjetet sociale, duke sjellë ndërprerje bashkëpunimesh me kompani të mëdha.
Pavarësisht një kërkim faljeje të fundit publike, reagimet ndaj tij mbeten të forta në arenën ndërkombëtare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.