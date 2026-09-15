Arabia Saudite do t’u përgjigjet “me vendosmëri” sulmeve të Huthi-t: 13 të plagosur në tre qytete
Arabia Saudite ka premtuar një përgjigje “të vendosur” ndaj valës së re të sulmeve të Huthi-t, pasi 13 persona u plagosën në tre qytete të mbretërisë, tha të martën zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga sauditët, gjeneralmajori Turki al-Maliki. Deklarata erdhi ndërsa luftimet në Jemen po përshkallëzohen me ritmin më të shpejtë prej vitesh.
“Komanda e Forcave të Përbashkëta të Koalicionit do t’i trajtojë këto sulme me përgjegjësi dhe me vendosmëri për të mbrojtur sovranitetin e mbretërisë,” tha al-Maliki, duke iu referuar sulmeve të fundit të Huthi-t, të cilat goditën objektiva civilë dhe infrastrukturë me raketa balistike dhe dronë.
Nga ana tjetër, Huthi-t deklaruan të martën se Arabia Saudite kishte kryer 54 sulme ajrore në provincat Lahj, Taiz, al-Jawf, Marib dhe Hajjah. Shkëmbimi i akuzave vjen një ditë pasi grupi i mbështetur nga Irani tha se kishte lëshuar dhjetëra raketa e dronë drejt bazës ajrore në Khamis Mushait, në jug të Arabisë Saudite, si hakmarrje për sulmet ajrore saudite në Jemen.
Përshkallëzimi i fundit e ka vendosur Riadin në një pozitë të vështirë: pas humbjes së kontrollit efektiv mbi bregdetin perëndimor të Jemenit dhe marrjes së ishullit Perim nga Huthi-t, ngushtica strategjike Bab al-Mandeb është nën kërcënim të drejtpërdrejtë, ndërsa tubacioni lindje-perëndim i naftës saudite mbetet i mbyllur pas sulmit të së enjtes.
Analistët paralajmërojnë se një përgjigje e ashpër saudite mund ta zgjerojë më tej konfliktin, në një kohë kur Këshilli i Sigurimit i OKB-së pritet të mblidhet urgjentisht për situatën në Bab al-Mandeb.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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