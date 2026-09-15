Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,620 ▼0.48%
DOW 52,421 ▼0.29%
NASDAQ 26,186 ▼0.56%
NAFTA 103.32 ▲1.9%
ARI 4,315 ▼0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,052 ▼ -1.19% ETH $2,480 ▼ -1.5% XRP $1.4014 ▲ +0.03% SOL $100.9900 ▼ -0.95%
S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 103.32 ▲1.9 % ARI 4,315 ▼0.85 % S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 103.32 ▲1.9 % ARI 4,315 ▼0.85 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Në qeli prej 2024-ës, lihet në burg ish-presidenti Meta Vendimi për Veliajn/ Avokati: Do përdorim çdo mjet juridik, nuk mund ta mundin politikisht përmes ‘lawfare’-it Ofensiva e re ukrainase në veri të Doneckut: korpusi i tretë i ushtrisë rimerr 85 km² nga forcat ruse Ministria i kërkon Kuvendit të Mojkovcit informacion për seancën e dështuar: Deliqit i përfundon mandati me fuqinë e ligjit, paralajmërohet komisioneri Ministrat e Jashtëm të Afrikës Lindore mblidhen në Xhibuti për krizën në Detin e Kuq dhe Bab al-Mandebin
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Ushtria izraelite i kërkon qeverisë të mos sulmojë Huthi-t: propozon koalicion ndërkombëtar për Bab al-Mandebin

· 2 min lexim
Sulmet izraelite në Jemen, shtator 2024. (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)
Sulmet izraelite në Jemen, shtator 2024. (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Ushtria izraelite i ka kërkuar qeverisë së ekstremit të djathtë të përmbahet nga sulmet kundër Huthi-t në Jemen, raportoi të martën gazeta izraelite Haaretz, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar të sigurisë. Sipas tyre, Izraeli duhet të ndjekë një kurs diplomatik për të formuar një koalicion ndërkombëtar që të merret me fitoret territoriale të Huthi-t dhe ndikimin e tyre të ri mbi ngushticën kritike Bab al-Mandeb.

Sulmet izraelite në Jemen, shtator 2024. (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)
Sulmet izraelite në Jemen, shtator 2024. (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Lidhja e çështjes së Huthi-t me interesat e bashkësisë ndërkombëtare do të ndihmonte për ta mbajtur Iranin në qendër të diskursit global, thanë burimet për Haaretz.

Raportimi vjen ndërsa Izraeli po përgatitet për mundësinë që Irani të mobilizojë Huthi-t kundër tij nëse luftimet mes Iranit dhe SHBA-së përshkallëzohen më tej. Huthi-t dhe Izraeli kanë shkëmbyer sulme gjatë luftës së Izraelit në Gaza.

Paralajmërimi i ushtrisë izraelite nënvizon ndjeshmërinë e momentit: marrja e bregdetit perëndimor të Jemenit dhe e ishullit Perim nga Huthi-t i ka dhënë aleatit të Iranit ndikim mbi të dytën ngushticë kryesore të naftës, ndërsa Këshilli i Sigurimit i OKB-së pritet të mblidhet urgjentisht për situatën.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu