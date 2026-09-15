Ushtria izraelite i kërkon qeverisë të mos sulmojë Huthi-t: propozon koalicion ndërkombëtar për Bab al-Mandebin
Ushtria izraelite i ka kërkuar qeverisë së ekstremit të djathtë të përmbahet nga sulmet kundër Huthi-t në Jemen, raportoi të martën gazeta izraelite Haaretz, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar të sigurisë. Sipas tyre, Izraeli duhet të ndjekë një kurs diplomatik për të formuar një koalicion ndërkombëtar që të merret me fitoret territoriale të Huthi-t dhe ndikimin e tyre të ri mbi ngushticën kritike Bab al-Mandeb.
Lidhja e çështjes së Huthi-t me interesat e bashkësisë ndërkombëtare do të ndihmonte për ta mbajtur Iranin në qendër të diskursit global, thanë burimet për Haaretz.
Raportimi vjen ndërsa Izraeli po përgatitet për mundësinë që Irani të mobilizojë Huthi-t kundër tij nëse luftimet mes Iranit dhe SHBA-së përshkallëzohen më tej. Huthi-t dhe Izraeli kanë shkëmbyer sulme gjatë luftës së Izraelit në Gaza.
Paralajmërimi i ushtrisë izraelite nënvizon ndjeshmërinë e momentit: marrja e bregdetit perëndimor të Jemenit dhe e ishullit Perim nga Huthi-t i ka dhënë aleatit të Iranit ndikim mbi të dytën ngushticë kryesore të naftës, ndërsa Këshilli i Sigurimit i OKB-së pritet të mblidhet urgjentisht për situatën.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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