Ministrat e Jashtëm të Afrikës Lindore mblidhen në Xhibuti për krizën në Detin e Kuq dhe Bab al-Mandebin
Ministrat e Jashtëm të vendeve anëtare të Autoritetit Ndërqeveritar për Zhvillim (IGAD) në Afrikën Lindore po mblidhen në Xhibuti për të diskutuar zhvillimet në Detin e Kuq dhe në Ngushticën Bab al-Mandeb, raportoi të martën Al Jazeera.
Në takim pritet të marrin pjesë edhe ambasadori Bankole Adeoye i Nigerisë, komisioneri i Bashkimit Afrikan për paqen dhe sigurinë, si dhe Guang Cong, i dërguari special i OKB-së për Bririn e Afrikës. Delegatët do të diskutojnë pasojat e sigurisë, humanitare dhe ekonomike të zhvillimeve në dy ujërugët kritike globale, sidomos për vendet anëtare të IGAD-së që kufizohen me Detin e Kuq.
Autoritetet xhibutiane kanë shprehur shqetësimin se armiqësitë e vazhdueshme në rajon, të cilat kanë shkaktuar tashmë një fluks emigrantësh, mund të shkaktojnë valë më të mëdha përtej Bab al-Mandebit, duke i vënë nën presion burimet e vendit nëse nuk vjen mbështetje rajonale dhe ndërkombëtare.
Takimi pasqyron zgjerimin e krizës përtej Lindjes së Mesme: pasi Huthi-t morën pjesën më të madhe të bregdetit jemenas të Detit të Kuq, përfshirë ishullin Mayyun, çmimet e naftës kanë kaluar 106 dollarë dhe OKB raporton 125,000 të zhvendosur nga luftimet në Jemen që nga fillimi i shtatorit.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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