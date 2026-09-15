Dy të zhdukur pas sulmit ndaj cisternës Elgaia pranë Omanit: 23 detarë të evakuuar, anija tërhiqet në port
Dy anëtarë të ekuipazhit mbeten të zhdukur pasi cisterna e naftës Elgaia u sulmua pranë bregdetit të Omanit, njoftuan të martën autoritetet omanite, cituar nga Reuters. Anija, e cila u përfshi nga zjarri në dhomën e motorëve pas sulmit, po tërhiqet drejt një porti omanit.
Sipas zyrtarëve omanitë, 23 anëtarë të ekuipazhit janë evakuuar nga cisterna, ndërsa kërkimet për dy të zhdukurit vazhdojnë. Detaje të tjera mbi rrethanat e sulmit nuk janë bërë ende publike.
Rasti Elgaia është bërë një nga episodet më të diskutueshme të luftës SHBA–Iran në det: javën e kaluar media iraniane raportuan se cisterna kishte shpërthyer dhe ishte përfshirë nga flakët pasi kishte “përplasur mina” në Ngushticën e Hormuzit, por Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) e hodhi poshtë këtë version, duke thënë se anija ishte goditur me raketë dhe dron iranian.
Sulmi i ri vjen në një kohë kur trafiku detar në Hormuz ka rënë në nivelin më të ulët historik — vetëm katër anije kaluan të hënën, nga 125 në ditë para fillimit të luftës më 28 shkurt — dhe çmimet e naftës kanë kaluar 106 dollarë për fuçi.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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