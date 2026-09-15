Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,620 ▼0.48%
DOW 52,421 ▼0.29%
NASDAQ 26,186 ▼0.56%
NAFTA 103.32 ▲1.9%
ARI 4,315 ▼0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,052 ▼ -1.19% ETH $2,480 ▼ -1.5% XRP $1.4014 ▲ +0.03% SOL $100.9900 ▼ -0.95%
S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 103.32 ▲1.9 % ARI 4,315 ▼0.85 % S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 103.32 ▲1.9 % ARI 4,315 ▼0.85 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Në qeli prej 2024-ës, lihet në burg ish-presidenti Meta Vendimi për Veliajn/ Avokati: Do përdorim çdo mjet juridik, nuk mund ta mundin politikisht përmes ‘lawfare’-it Ofensiva e re ukrainase në veri të Doneckut: korpusi i tretë i ushtrisë rimerr 85 km² nga forcat ruse Ministria i kërkon Kuvendit të Mojkovcit informacion për seancën e dështuar: Deliqit i përfundon mandati me fuqinë e ligjit, paralajmërohet komisioneri Ministrat e Jashtëm të Afrikës Lindore mblidhen në Xhibuti për krizën në Detin e Kuq dhe Bab al-Mandebin
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Dy të zhdukur pas sulmit ndaj cisternës Elgaia pranë Omanit: 23 detarë të evakuuar, anija tërhiqet në port

· 2 min lexim
Cisterna Elgaia.
Cisterna Elgaia.

Dy anëtarë të ekuipazhit mbeten të zhdukur pasi cisterna e naftës Elgaia u sulmua pranë bregdetit të Omanit, njoftuan të martën autoritetet omanite, cituar nga Reuters. Anija, e cila u përfshi nga zjarri në dhomën e motorëve pas sulmit, po tërhiqet drejt një porti omanit.

Cisterna Elgaia.
Cisterna Elgaia.

Sipas zyrtarëve omanitë, 23 anëtarë të ekuipazhit janë evakuuar nga cisterna, ndërsa kërkimet për dy të zhdukurit vazhdojnë. Detaje të tjera mbi rrethanat e sulmit nuk janë bërë ende publike.

Rasti Elgaia është bërë një nga episodet më të diskutueshme të luftës SHBA–Iran në det: javën e kaluar media iraniane raportuan se cisterna kishte shpërthyer dhe ishte përfshirë nga flakët pasi kishte “përplasur mina” në Ngushticën e Hormuzit, por Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) e hodhi poshtë këtë version, duke thënë se anija ishte goditur me raketë dhe dron iranian.

Sulmi i ri vjen në një kohë kur trafiku detar në Hormuz ka rënë në nivelin më të ulët historik — vetëm katër anije kaluan të hënën, nga 125 në ditë para fillimit të luftës më 28 shkurt — dhe çmimet e naftës kanë kaluar 106 dollarë për fuçi.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu