☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 26 August 2026
S&P 500 7,676 ▼0.02%
DOW 53,464 ▼0.21%
NASDAQ 26,130 ▼0.08%
NAFTA 81.77 ▼0.72%
ARI 4,647 ▼1.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,392 ▼ -0.16% ETH $2,469 ▲ +0.88% XRP $1.3750 ▼ -5.27% SOL $96.6500 ▼ -0.42%
S&P 500 7,676 ▼0.02 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,130 ▼0.08 % NAFTA 81.77 ▼0.72 % ARI 4,647 ▼1.01 % S&P 500 7,676 ▼0.02 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,130 ▼0.08 % NAFTA 81.77 ▼0.72 % ARI 4,647 ▼1.01 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
Nga romanca te jeta në Paris, Gigi Hadid tregon gjithçka për Bradley Cooper Blake Lively fiton pjesërisht betejën ligjore ndaj Justin Baldonit, merr mbi 400 mijë dollarë Pas arrestimit me Agasin, agjentë të BKH kontrollojnë banesën e Uljan Shpatarakut UEFA Futsal Champions League/Tirana triumfon ndaj APOEL Warriors vendosin shiritin ‘Nellie’ në uniforma për nder të trajnerit Don Nelson për sezonin 2026-27
Menu
Politika

Arrestimi i Agasit, “flamingot” në një linjë me Berishën, protestojnë para Policisë së Tiranës

· 2 min lexim
Arrestimi i

Pas arrestimit të Ergys Agasit, protestues të shtumtë kanë kaluar para Drejtorisë së Policisë Tiranë.

Gazetarja e Klan News, Glidona Daci, raporton se qytetarët kanë bërë thirrje kundër kryeministrit, Edi Rama.

Ashtu si Sali Berisha, ata kane hedhur parrulla se arrestimi i Agasit eshte nje loje e qeverise.

Agasi ishte shpallur në kërkim që prej dhjetorit të vitit 2025, në kuadër të një hetimi të SPAK. Ai akuzohet për disa vepra penale, mes tyre korrupsion, pastrim parash, shkelje të barazisë në tendera dhe abuzime me fondet publike të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSHI.

Hetimet kanë ngritur dyshime edhe për tendera fiktivë dhe procedura të manipuluara, përmes të cilave dyshohet se janë përfituar në mënyrë të paligjshme fonde publike. SPAK ka vijuar hetimet për të dokumentuar rolin e secilit prej personave të përfshirë dhe mënyrën se si janë realizuar këto procedura.

Arrestimi i Agasit në Durrës shënon një zhvillim të rëndësishëm në këtë dosje hetimore. Ai pritet të përballet me masat e sigurisë dhe procedurat e mëtejshme gjyqësore, ndërsa hetimet e SPAK për këtë çështje vijojnë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu