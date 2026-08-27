Cubs vendosin rekord skuadre me 30 pikë radhazi pa përgjigje në tre ndeshje
Chicago Cubs arritën një sukses të veçantë këtë javë, duke shënuar 30 pikë radhazi pa lejuar kundërshtarin gjatë një serie tre ndeshjesh — një shifër rekord për historinë e skuadrës.
Siç raporton Bleacher Report, skuadra filloi me një fitore 19-2 ndaj Seattle Mariners, ku shënoi 19 pikë në shtatë inninget e fundit, përfshirë pesë në të tretin dhe nëntë në të nëjtin të nëntin. Ian Happ dhe Pedro Ramirez goditën homerë dhe secili shtoi pesë pika të sjella. Më pas Cubs fituan 7-0 ndaj Arizona Diamondbacks, me Michael Conforto që kontribuoi me homer dhe një ditë 3-for-3 në fushë. Në ndeshjen e tretë, Chicago shënoi katër pikët e para, me një homer tre-pikësh nga Happ, por Arizona realizoi tre në të tetin dhe dy në të nëntin për të përmbysur dhe fituar 5-4.
Për kontekst historik, rekordi i mëmëdjetshëm i pikëve të papërgjigjura në një ndeshje në epokën moderne (që fillon nga viti 1901) është 30, i vendosur nga Texas Rangers më 22 gusht 2007 në një fitore 30-3 ndaj Baltimore Orioles. Më herët, Pittsburgh Pirates kishin regjistruar 37 pikë radhazi gjatë një periudhe shtatë ndeshjesh në qershor 1903, periudhë që përfshinte edhe gjashtë ndeshje pa pikasje kundërshtare.
Aktualisht, Cubs (76-57) udhëheqin ligën me 695 pikë të shënuara dhe qëndrojnë të dytët në NL Central, 5.5 ndeshje pas Milwaukee Brewers. Chicago do të përfundojë serinë tre-ndeshjeshe me Arizona të mërkurën dhe më pas kthehet në shtëpi për të pritur Cincinnati Reds për tre ndeshje që nisin të premten. Sipas Bleacher Report.
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