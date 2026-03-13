Arrestohet për trafik me mbretëresha bletësh
Një shtetas kinez është arrestuar në aeroportin kryesor të Kenias, i akuzuar për përpjekje për të kontrabanduar më shumë se 2,000 milingona mbretëreshe kopshti jashtë vendit.
Zhang Kequn u kap gjatë një kontrolli sigurie në Aeroportin Ndërkombëtar Jomo Kenyatta (JKIA) në kryeqytetin Nairobi, pasi autoritetet zbuluan një ngarkesë të madhe milingonash të gjalla në bagazhin e tij që shkonte për në Kinë.
Ai ende nuk i është përgjigjur akuzës, por hetuesit thanë në gjykatë se ai ishte i lidhur me një rrjet trafikimi milingonash që u shkatërrua në Kenia vitin e kaluar.
Milingonat mbrohen nga traktatet ndërkombëtare të biodiversitetit dhe tregtia e tyre është shumë e rregulluar.
Vitin e kaluar, Shërbimi i Jetës së Egër të Kenias (KWS) paralajmëroi për një kërkesë në rritje për milingonat e kopshtit – të njohura shkencërisht si cefalotët Messor – në Evropë dhe Azi, ku koleksionistët i mbajnë ato si kafshë shtëpiake.
Një prokuror shtetëror i tha gjykatës të mërkurën se Zhang kishte paketuar disa milingona në epruveta, ndërsa të tjerat ishin fshehur në rrotulla letre të fshehura në bagazhin e tij.
“Brenda bagazhit të tij personal u gjetën 1,948 milingona kopshti të paketuara në tuba të specializuara,” i tha gjykatës prokurori Allen Mulama.
“300 milingona të tjera të gjalla u gjetën të fshehura në tre rrotulla letre higjienike brenda bagazhit,” shtoi ai.
Prokurori i kërkoi gjykatës të lejonte që pajisjet elektronike të të dyshuarit – telefoni dhe laptopi – të ekzaminoheshin nga ana mjeko-ligjore.
Duncan Juma, një zyrtar i lartë i KWS, i tha BBC-së se priten më shumë arrestime ndërsa hetuesit zgjerojnë hetimin e tyre në qytete të tjera keniane ku dyshohet se po vazhdonte mbledhja e milingonave.
Majin e kaluar, një gjykatë keniane dënoi katër burra me një vit burg ose një gjobë prej 7,700 dollarësh (5,800 paund) për përpjekjen për të kontrabanduar mijëra milingona mbretëreshë të gjalla jashtë vendit, në një rast të parë të këtij lloji.
Katër të dyshuarit – dy belgë, një vietnamez dhe një kenian – kishin pranuar fajësinë për akuzat pas arrestimit të tyre në atë që KWS e përshkroi si “një operacion i koordinuar, i udhëhequr nga inteligjenca”.
Belgët i thanë gjykatës se po i mblidhnin milingonat shumë të kërkuara si hobi dhe nuk mendonin se ishte e paligjshme.
Hetuesit tani thonë se Zhang ishte truri pas këtij rrjeti trafikimi, por me sa duket u arratis nga Kenia vitin e kaluar duke përdorur një pasaportë tjetër.
Të mërkurën, gjykata lejoi prokurorët ta ndalonin atë për pesë ditë për t’u mundësuar detektivëve të kryenin hetime të mëtejshme.
KWS, e cila është më e mësuar me mbrojtjen e krijesave më të mëdha, siç janë luanët dhe elefantët, e përshkroi vendimin e vitit të kaluar si një “rast historik”.
Milingonat e sekuestruara vitin e kaluar ishin milingona gjigante afrikane korrëse, të cilat KWS tha se ishin të rëndësishme ekologjikisht, duke vënë në dukje se largimi i tyre nga ekosistemi mund të prishte shëndetin e tokës dhe biodiversitetin.
Besohet se destinacionet e synuara ishin tregjet e kafshëve ekzotike në Evropë dhe Azi.
