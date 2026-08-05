Arsovski: Ndërsa jemi jashtë procesit të integrimit evropian, po e tretim ngadalë veten si “bretkosat”
Shoqëria në Maqedoni është përshkruar si thellësisht e politizuar dhe e ndarë për vite me radhë. Megjithatë, sipas analistit politik Petar Arsovski, sot nuk bëhet fjalë më vetëm për angazhim të fortë politik, por për një fenomen që është njohur prej kohësh në shkencat politike, dhe në vendin tonë quhet gjithnjë e më shumë “hiperpolitikë”.
Arsovski në një intervistë me “Sloboden Peçat” shpjegon se kjo është një situatë në të cilën publiku, media, partitë politike dhe madje edhe votuesit janë më të shqetësuar për strategjitë politike dhe llogaritjet partiake sesa për thelbin e politikave dhe ndikimin e tyre te qytetarët.
“Ky nuk është një fenomen i ri në shkencën politike. Njihet si meta-fushatë. Në vend që të analizojmë mesazhet politike, ne analizojmë se çfarë donte të arrinte një seli fushate me një veprim të caktuar, çfarë strategjie fshihet pas saj dhe çfarë efekti do të prodhojë”, thotë Arsovski.
Ai paralajmëron se Maqedonia po mësohet gradualisht me institucione jofunksionale dhe një rënie të cilësisë së jetës, një proces që, sipas tij, mund të shkaktojë trazira të forta politike në të ardhmen.
“Ndërsa jemi jashtë procesit të integrimit evropian, po e tretim ngadalë veten si “bretkosat”. Një nga një, funksionet themelore të shtetit po kërcënohen, nuk kemi ujë, nuk kemi askënd për të mbledhur mbeturinat, nuk kemi ku të marrim trajtim mjekësor, nuk e dimë se cilat do të jenë pensionet. Gradualisht po mësohemi me këto gjëra”, tha Arsovski.
Sipas Arsovskit, situata të tilla nuk shkaktojnë menjëherë një trazirë politike, sepse qytetarët kanë rezistencë të fortë ndaj ndryshimit të bindjeve të tyre politike. Megjithatë, kur krijohet një ndjenjë se jo vetëm mirëqenia personale nuk është më e kërcënuar, por edhe e ardhmja e shtetit, atëherë mund të ndodhin ndryshime dramatike politike./Telegrafi/
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