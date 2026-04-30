S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 109.04 ▲2.02%
ARI 4,577 ▲0.34%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $75,679 ▼ -2.05% ETH $2,246 ▼ -3.62% XRP $1.3666 ▼ -2.13% SOL $82.6800 ▼ -2.64%
30 Apr 2026
Shqipëria eksportoi rreth 1.2 TWh energji në tremujorin e parë 2026, përfiton nga trajtimi i karbonit Arteta kritikon anulimin e penalltisë nga VAR: e paimagjinueshme dhe e papranueshme Simeone: Londra sjell një sfidë të jashtëzakonshme, do të luajmë me gjithë forcat Bankat me kapital vendas rrisin peshën në tregun bankar në 2025 SEPA dhe kanalet digjitale po ndryshojnë peizazhin e pagesave bankare
Arteta kritikon anulimin e penalltisë nga VAR: e paimagjinueshme dhe e papranueshme

· 1 min lexim

Mikel Arteta shfaqi zemërim të fortë pas vendimit të VAR-it që anuloi një penallti së pari të akorduar në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Champions League kundër Atletico Madrid. Trajneri tha se e pranonte vendimin fillestar, por nuk kuptonte se si u hoq më pas dhe e përshkroi anulimin si të papërceptueshëm për ekipin e tij.

Sipas telesport, Arteta kritikoi mungesën e uniformitetit në interpretimin e situatave nga arbitrazhi video, duke sjellë në vëmendje edhe rastin PSG-Bayern si shembull të pasaktësive që shfaqen. Ai nënvizoi se vendime të tilla janë të papranueshme kur ndikojnë drejtpërdrejt në fazën finale të garës.

Ndeshja e parë mes Atletico Madrid dhe Arsenal përfundoi pa fitues, duke lënë situatën të hapur për ndeshjen e kthimit.

Raporton telesport se Arteta kërkoi më shumë qartësi dhe konsistencë nga arbitrat, duke theksuar se vendime të kundërta nga VAR mund të kenë pasoja vendimtare për skuadrat në kompeticion.

Lexo Gjithashtu