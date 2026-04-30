Arteta kritikon anulimin e penalltisë nga VAR: e paimagjinueshme dhe e papranueshme
Mikel Arteta shfaqi zemërim të fortë pas vendimit të VAR-it që anuloi një penallti së pari të akorduar në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Champions League kundër Atletico Madrid. Trajneri tha se e pranonte vendimin fillestar, por nuk kuptonte se si u hoq më pas dhe e përshkroi anulimin si të papërceptueshëm për ekipin e tij.
Sipas telesport, Arteta kritikoi mungesën e uniformitetit në interpretimin e situatave nga arbitrazhi video, duke sjellë në vëmendje edhe rastin PSG-Bayern si shembull të pasaktësive që shfaqen. Ai nënvizoi se vendime të tilla janë të papranueshme kur ndikojnë drejtpërdrejt në fazën finale të garës.
Ndeshja e parë mes Atletico Madrid dhe Arsenal përfundoi pa fitues, duke lënë situatën të hapur për ndeshjen e kthimit.
Raporton telesport se Arteta kërkoi më shumë qartësi dhe konsistencë nga arbitrat, duke theksuar se vendime të kundërta nga VAR mund të kenë pasoja vendimtare për skuadrat në kompeticion.
