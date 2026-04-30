FIFA propozon detyrimin e një lojtari të akademisë në fushë, shqetësime për futbollin shqiptar Neymar i kërkon Ancelottit ftesën për Botërorin 2026: shpreson një finale Brazil–Argjentinë Ian Somerhalder tregon si u përball me borxhin tetëshifror dhe rolin vendimtar të Nikki Reed Atletico barazon me Arsenalin, Julian Alvarez i përgjigjet Gyokeres Euroliga: Fitore e vështirë për Realin
Atletico barazon me Arsenalin, Julian Alvarez i përgjigjet Gyokeres

Ndeshja e parë e gjysmëfinales së Ligës së Kampionëve midis Atletico Madrid dhe Arsenal në Metropolitano përfundoi në barazim 1-1. Skuadra e Artetas mori epërsinë në minutën e 44-të me një penallti të shndërruar në gol nga Gyokeres, ndërsa skuadra e Cholos barazoi në minutën e 56-të me një penallti të shënuar nga Julian Alvarez.

Griezmann gjithashtu goditi traversën, me Eze që iu anulua një penallti tjetër në fund të ndeshjes. Prandaj, “Topçinjtë” dhe Colchoneros do të jenë të barabartë në ndeshjen e kthimit të planifikuar për të martën, më 5 maj në stadiumin Emirates në Londër, ku do të zbulohet finalisti i parë që do të zbresë në fushë në Puskas Arena në Budapest.

Kundërshtari do të përcaktohet në ndeshjen që do të luhet të nesërmen në Allianz Arena midis Bayern Munich dhe PSG, sulmet e të cilave dhanë një shfaqje spektakolare të martën në mbrëmje në fitoren shpërthyese 5-4 për parisienët në Parc des Princes.

