EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
30 Apr 2026
Atletico Madrid – Arsenal 1-1: dy penallti vendosën ndeshjen e parë të gjysmëfinales

Ndeshja e parë e gjysmëfinales mes Atletico Madridit dhe Arsenalit përfundoi 1-1. Sfida u zhbllokua në minutën e 44, kur arbitri akordoi penallti pas një faulli të David Hancko ndaj Gyokeres brenda zonës; Gyokeres e shndërroi goditjen dhe pjesa e parë u mbyll 0-1 për londinezët.

Në minutën e 56 vendimi i arbitrit solli sërish një 11-metërsh pas një ndërhyrjeje me dorë të Ben White mbi një goditje të Marcos Llorente, dhe penalltinë e shndërroi Julian Alvarez për të barazuar rezultatin. Më pas Atletico pati një rast të rëndësishëm në minutën e 63, kur goditja e Antoine Griezmann u ndal në traversë. Sipas telesport, ndeshja vijoi me tension dhe disa situata diskutabile në vijim.

Në minutën e 80 pati një tjetër episod në zonë, kur David Hancko u akuzua për faull ndaj Eberechi Eze dhe arbitri dha përsëri penallti, por pas ndërhyrjes së VAR-it dhe kontrollimit të pamjeve në ekran vendimi u anulua dhe loja vazhdoi. Përfundimi mbeti 1-1; ndeshja e kthimit do të luhet të martën në “Emirates”. Raporton telesport.

