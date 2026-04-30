Atletico Madrid – Arsenal 1-1: dy penallti vendosën ndeshjen e parë të gjysmëfinales
Ndeshja e parë e gjysmëfinales mes Atletico Madridit dhe Arsenalit përfundoi 1-1. Sfida u zhbllokua në minutën e 44, kur arbitri akordoi penallti pas një faulli të David Hancko ndaj Gyokeres brenda zonës; Gyokeres e shndërroi goditjen dhe pjesa e parë u mbyll 0-1 për londinezët.
Në minutën e 56 vendimi i arbitrit solli sërish një 11-metërsh pas një ndërhyrjeje me dorë të Ben White mbi një goditje të Marcos Llorente, dhe penalltinë e shndërroi Julian Alvarez për të barazuar rezultatin. Më pas Atletico pati një rast të rëndësishëm në minutën e 63, kur goditja e Antoine Griezmann u ndal në traversë. Sipas telesport, ndeshja vijoi me tension dhe disa situata diskutabile në vijim.
Në minutën e 80 pati një tjetër episod në zonë, kur David Hancko u akuzua për faull ndaj Eberechi Eze dhe arbitri dha përsëri penallti, por pas ndërhyrjes së VAR-it dhe kontrollimit të pamjeve në ekran vendimi u anulua dhe loja vazhdoi. Përfundimi mbeti 1-1; ndeshja e kthimit do të luhet të martën në “Emirates”. Raporton telesport.
