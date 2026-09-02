Avokati i Erion Veliajt paraqitet në GJKKO, zhvillohen dy seanca në Apelin e Posaçëm
Avokati i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, Plarent Ndreca, është paraqitur këtë të mërkurë në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Në orën 13:00 dhe 13:45 do të zhvillohen dy seanca gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit, ku Veliaj ka ankimuar vendimin e shkallës së parë për pezullimin e afateve të paraburgimit.
Të dyja seancat do të shqyrtohen nga gjyqtarja Saide Dollani.
Seancat zhvillohen rreth dy javë përpara se Gjykata e Lartë të shprehet mbi vendimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila riktheu për rishqyrtim çështjen lidhur me masën e sigurisë ndaj Erion Veliajt.
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