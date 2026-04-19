19 Apr 2026
Politika

Balla në Marikaj: Turizmi po sjell përfitime konkrete për ekonominë e vendit

· 2 min lexim

Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për qarkun Tiranë, Taulant Balla, zhvilloi një takim me banorët e Marikaj në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë Vorë, Blerim Shera, ku diskutoi problematikat e zonës, nevojat për investime dhe potencialin e saj për zhvillim ekonomik.

Në fjalën e tij, Balla u ndal te vështirësitë që ka pushteti vendor për të përballuar i vetëm investimet infrastrukturore dhe ndërhyrjet në rrugët dytësore, duke theksuar se mbështetja e qeverisë qendrore mbetet vendimtare për përmirësimin e kushteve në zonë. Ai deklaroi se bashkia Vorë ka pasur mbështetje, por nënvizoi se do të punohet që kjo mbështetje të rritet më tej për t’iu përgjigjur nevojave konkrete të komunitetit.

Një pjesë e rëndësishme e diskutimit iu kushtua mundësive për agroturizëm në Marikaj. Sipas Ballës, zona ka potencial për t’u kthyer në një pikë me interes të veçantë, duke përfituar nga rritja e turizmit dhe ndikimi që ky sektor po sjell në ekonomi. Ai ngriti gjithashtu shqetësimin për funksionimin e administratës publike, duke u bërë thirrje qytetarëve të denoncojnë rastet kur nuk marrin përgjigje apo shërbim, me synimin që administrata të pastrohet nga abuzimet dhe të funksionojë më mirë për komunitetin.

Burimi: ATA

Lexo Gjithashtu