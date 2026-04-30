S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 104.32 ▼2.4%
ARI 4,640 ▲1.73%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,080 ▼ -1.91% ETH $2,260 ▼ -3.07% XRP $1.3703 ▼ -1.64% SOL $83.0200 ▼ -2.11%
Boterori

Barcelona pranë titullit të LaLigës: arsyet e përmirësimit të skuadrës

· 2 min lexim

Barcelona është shumë pranë të shpallet kampione e LaLigës. Data e saktë mund të vendoset që këtë fundjavë, nëse katalanasit fitojnë ndaj Osasunës dhe Real Madridi dështon ndaj Espanyolit. Klubit i intereson që t
mbyllë titullin sa më shpejt, pas një sezoni që ka shfaqur vazhdimësi dhe përmirësim në lojë.

Sipas telesport, skuadra mund ta sigurojë kronometrimin e fituesit që në javën e 34-t, katër javë para përfundimit të kampionatit, ndryshe nga viti i kaluar kur titulli u vendos në javën e 36-t. Krahasimet me ekipet e Hansi Flick kanë qenë të shpeshta, por këtë sezon rezultatet statistikisht dalin më mirë për Barcelonën.

Në aspektin e kampanjës së pikëve, objektivi i madh i klubit mbetet arritja e 100 pikëve, një shifër historike që është realizuar vetëm dy herë më parë, përfshirë Barcelonën e Tito Vilanovës në 2013. Aktualisht katalanasit kanë 85 pikë dhe do t
uhet të fitojnë të gjitha ndeshjet e mbetura për ta arritur këtë prag. Mbrojtja ka përmirësuar treguesit, me 30 gola të pësuar këtë sezon ndaj 39 në sezonin e kaluar, ndërsa sulmi ka shënuar 87 gola dhe i duhen edhe 15 për të barazuar rekordin e mëparshëm prej 102 golash. Barcelona gjithashtu vjen pas një serie me 9 fitore radhazi në pjesën përfundimtare të kampionatit.

Në përmbledhje, skuadra po mbyll një sezon të jashtëzakonshëm dhe objektivat afatshkurtër janë të qarta: të sigurojë titullin sa më shpejt dhe, nëse mundet, të tentojë rekordet e pikëve dhe golave, raporton telesport.

