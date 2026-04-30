Barcelona pranë titullit të LaLigës: arsyet e përmirësimit të skuadrës
Barcelona është shumë pranë të shpallet kampione e LaLigës. Data e saktë mund të vendoset që këtë fundjavë, nëse katalanasit fitojnë ndaj Osasunës dhe Real Madridi dështon ndaj Espanyolit. Klubit i intereson që t
mbyllë titullin sa më shpejt, pas një sezoni që ka shfaqur vazhdimësi dhe përmirësim në lojë.
Sipas telesport, skuadra mund ta sigurojë kronometrimin e fituesit që në javën e 34-t, katër javë para përfundimit të kampionatit, ndryshe nga viti i kaluar kur titulli u vendos në javën e 36-t. Krahasimet me ekipet e Hansi Flick kanë qenë të shpeshta, por këtë sezon rezultatet statistikisht dalin më mirë për Barcelonën.
Në aspektin e kampanjës së pikëve, objektivi i madh i klubit mbetet arritja e 100 pikëve, një shifër historike që është realizuar vetëm dy herë më parë, përfshirë Barcelonën e Tito Vilanovës në 2013. Aktualisht katalanasit kanë 85 pikë dhe do t
uhet të fitojnë të gjitha ndeshjet e mbetura për ta arritur këtë prag. Mbrojtja ka përmirësuar treguesit, me 30 gola të pësuar këtë sezon ndaj 39 në sezonin e kaluar, ndërsa sulmi ka shënuar 87 gola dhe i duhen edhe 15 për të barazuar rekordin e mëparshëm prej 102 golash. Barcelona gjithashtu vjen pas një serie me 9 fitore radhazi në pjesën përfundimtare të kampionatit.
Në përmbledhje, skuadra po mbyll një sezon të jashtëzakonshëm dhe objektivat afatshkurtër janë të qarta: të sigurojë titullin sa më shpejt dhe, nëse mundet, të tentojë rekordet e pikëve dhe golave, raporton telesport.
