Barcelona vë në shënjestër pesë lojtarë të Tottenham në rast rënieje
Tottenham po kalon një sezon të vështirë në Premier League: me vetëm katër ndeshje deri në përfundim të kampionatit, klubi ndodhet në rrezik reale për t’u rënë në Championship. Një zbritje e tillë pritet të sjellë ndryshime të mëdha në skuadër, me shumë prej lojtarëve të nivelit të lartë që pritet të largohen gjatë merkatos së verës.
Barcelona po ndjek nga afër këtë skenar dhe, sipas telesport, po shqyrton mundësinë për të përfituar nëse Tottenham bie një kategori më poshtë.
Siç raportohet, katalanasit kanë identifikuar të paktën pesë emra në listën e interesit: qendërmbrojtësit Micky van de Ven dhe Cuti Romero, mbrojtësi i krahut të djathtë Pedro Porro, mesfushori suedez Lucas Bergvall dhe anësori Xavi Simons, i cili ka dalë nga akademia e Barcelonës.
Nëse situata e Tottenham përkeqësohet dhe skuadra humbet statusin në Premier League, Barcelona mund të tentojë të kompletojë transferime për disa prej këtyre lojtarëve gjatë verës, raporton telesport.
