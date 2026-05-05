Bayern-PSG, Kompany: Prisni sërish spektakël, duam të shkojmë në finale
Koha e apelimeve ka mbaruar; Vincent Kompany e ka shfrytëzuar tashmë gjithsesi. Ndeshja e parë e çmendur midis PSG-së dhe Bayernit nuk kishte as një orë që mbaroi kur trajneri i Bayernit u ul në podiumin e shtypit në Parc des Princes në Paris dhe i kërkoi çdo tifozi që nuk ndihej i aftë për ndeshjen e dytë të qëndronte në shtëpi dhe t’ia jepte biletën dikujt që mund të bërtiste për 90 minuta rresht.
Mesazhi është marrë: Bayern Munich i Kompany-t ka nevojë për mbështetjen më të madhe të mundshme të mërkurën në mbrëmje për të përmbysur humbjen 4-5 të javës së kaluar dhe për të arritur në finalen e Ligës së Kampionëve. “Mendoj se stadiumi do të jetë në flakë”, kishte parashikuar Leon Goretzka pas barazimit 3-3 kundër Heidenheim në fundjavë, dhe parashikimi i tij nuk u ndesh me shumë kundërshtime.
“A mund të presin njerëzit të njëjtën ndeshje si javën e kaluar? Gjithmonë do të varet nga të dyja ekipet. Nëse njëra vendos të bëjë një hap prapa dhe të mbrohet më shumë, atëherë mund të ketë disa faza më të qeta në ndeshje. Përndryshe, nuk do të ketë. Është e vështirë të imagjinohet që ndonjëra nga ekipet do të ndryshojë atë që i solli këtu në radhë të parë. Ne po luajmë në shtëpi, duam të fitojmë dhe do të bëjmë gjithçka për ta arritur këtë”, ka thënë trajneri i Bayernit, Vincent Kompany.
Për tifozin neutral të futbollit, kjo ndoshta do të thotë: përsëri me shpejtësi të plotë dhe një tjetër spektakël.
