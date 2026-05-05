Parlamenti Europian miraton rekomandimin për anëtarësimin e Shqipërisë
Që në fillim u duk se pretendimet për një “bllokadë” ndaj kandidaturës së Shqipërisë për në BE ishin të pasigurta. Në votimin e sotëm në Parlamentin Europian, rezistenca e paralajmëruar nuk u materializua; anëtarët e Komisionit të Jashtëm mbështetën vendimin pozitiv të Komisionit Europian dhe shprehën një qëndrim politik më të qartë në favor të hapjes së procesit të anëtarësimit.
Raporton javanews se rreth 300 amendamente, të paraqitura pas lobimeve të forta nga rrethet pranë Sali Berishës, nuk u miratuan dhe nuk arritën të ndryshojnë kursin e përgjithshëm të debatit në Parlament.
Edhe pse në strukturën e Parlamentit Europian grupet si Partitë Popullore Europiane — ku bëjnë pjesë edhe aleatët e Partisë Demokratike — kanë instrumente të fuqishme për të ngritur shqetësime, në këtë rast mekanizmat deliberues dhe informacionet që vijnë nga Komisioni Europian dhe delegacioni i BE në Tiranë prodhuan një kompromis që mbajti drejtimin pro-anëtarësimit.
Vendimi reflekton gjithashtu ndikimin e faktorëve të brendshëm dhe ndërkombëtarë: vullneti politik i mazhorancës për të avancuar reformën në drejtësi, përfshirja e ONM-së në Kushtetutë dhe lobimet diplomatike që synojnë të qetësojnë shqetësimet e partnerëve. Këto elemente i afruan Shqipërinë për të ndjekur rrugët e vendeve që kanë kaluar faza të ngjashme përpara hyrjes në BE.
Parlamenti Europian miratoi rekomandimin me 57 vota, një qëndrim i cili tregon mbështetjen e shteteve kryesore të BE-së dhe mungesën e një bllokade vendimtare nga aleatët politikë; sipas javanews, ky rezultat është produkt i kombinimit të reformave të brendshme dhe lobimeve në nivele të ndryshme.
