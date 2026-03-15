BTC $71,692 ▲ +0.78% ETH $2,112 ▲ +0.87% XRP $1.4192 ▲ +1.49% SOL $88.5500 ▲ +0.24%
S&P 500 6,632 ▼0.61 % DOW 46,558 ▼0.26 % NASDAQ 22,105 ▼0.93 % NAFTA 98.71 ▲3.11 % ARI 5,062 ▼1.25 % S&P 500 6,632 ▼0.61 % DOW 46,558 ▼0.26 % NASDAQ 22,105 ▼0.93 % NAFTA 98.71 ▲3.11 % ARI 5,062 ▼1.25 %
EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682
Trump thotë se Irani është gati të negociojë një armëpushim, por ai vetë nuk është gati të bëjë një marrëveshje. Senati i Miçiganit miraton projektligjet për borxhin mjekësor Libër i ri për historinë e Frashërit: "Hasani i madh i Frashërit dhe Butka" Bordi i Arsimit i Miçiganit hedh poshtë rezolutën për ndërprerjen e mësimeve për identitetin gjinor në shkolla Burri që u përplas me makinë në sinagogën e Miçiganit sapo kishte humbur familjen në një sulm izraelit në Liban
Rajoni

BE: Serbia të zgjedhë mes Rusisë dhe Evropës

· 2 min lexim

Sipas diplomatëve evropianë, përparimi i Serbisë drejt BE-së nuk varet vetëm nga reformat në drejtësi dhe sundimi i ligjit, por edhe nga përputhja e politikës së saj të jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Kjo iu theksua kryetares së Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabiq, gjatë vizitës së saj në Danimarkë dhe Finlandë.

“Dy janë çështjet kryesore që ata ngritën: së pari, pse Serbia nuk ka vendosur dhe ende nuk vendosë sanksione ndaj Federatës Ruse dhe si përputhet kjo me rrugën tonë evropiane, si dhe si mund ta rrisim përputhjen tonë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së. Ishte e rëndësishme për mua të bisedoja pikërisht me këto vende dhe të ndërmerrnim një ofensivë të tillë diplomatike”, tha Ana Brnabiq, kryetare e Kuvendit të Serbisë.

Ekspertët theksojnë se reagimet negative në disa kryeqytete evropiane lidhen kryesisht me qëndrimin e Serbisë ndaj Rusisë.

“Për disa vende anëtare, veçanërisht për ato nordike dhe baltike, përputhja me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së është thelbësore. Ato presin që Serbia të demonstrojë përputhje afatgjatë të interesave të saj strategjike me BE-në dhe të japë garanci të qarta për sjelljen e saj pasi të bëhet anëtare”, thotë, Igor Novakoviq nga ISAC Fund.

Ai shton se reagime të forta në disa kryeqytete evropiane, janë shkaktuar edhe nga miratimi i ligjeve për drejtësinë pa konsultim me BE-në dhe pa opinionin e Komisionit të Venecias.

Në këtë kontekst, nga Brukseli vijnë paralajmërime se disa vende anëtare kanë hapur edhe çështjen e mundësisë së pezullimit të një pjese të fondeve nga Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor për Serbinë, derisa të përmbushen kushtet e kërkuara, pasi vlerësohet se ligjet e miratuara kanë dobësuar përkushtimin e Serbisë ndaj sundimit të ligjit.

