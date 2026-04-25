Begaj takohet me kongresmenin amerikan në Teksas, në fokus partneritetit midis dy vendeve
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka zhvilluar një takim me kongresmenin Keith Self, në Teksas.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë presidenti Begaj në rrjetin X, ku, përkrah fotos me kongresmenin, shkruan se ky takim kishte në fokus partneritetit midis dy vendeve.
“Ishte kënaqësi të takoja kongresmenin @RepKeithSelf në Teksas, të cilin e falënderova për vëmendjen e tij ndaj çështjes shqiptare dhe Ballkanit Perëndimor. Shkëmbyem mendime dhe perspektiva mbi rëndësinë e pranisë së SHBA-së në rajon, rolin e vetë rajonit, NATO-s dhe KFOR-it, si dhe forcimin e partneritetit strategjik midis dy vendeve tona”, ka shkruar Begaj.
It was a pleasure to meet Congressman @RepKeithSelf in Texas, whom I thanked for his attention to the Albanian issue and the Western Balkans.We exchanged thoughts and perspectives on the importance of the U.S. presence in the region, the role of the region itself, NATO and… pic.twitter.com/S2dgz16ltJ
