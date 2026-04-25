☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 25 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
₿ CRYPTO
BTC $77,851 ▲ +0.24% ETH $2,321 ▲ +0.29% XRP $1.4354 ▲ +0.47% SOL $86.6400 ▲ +1.25%
25 Apr 2026
Breaking
BDI: Të ndalen punimet në objektin e destinuar për kazino pranë varrezave në Bllacë, kërkojmë hetim institucional Kurti deklarohet pas ofertës për PDK-në e LDK-në për president: Po i presim tre emra të personaliteteve unifikuese Oferta e LVV-së për president, Hamza: Për PDK-në kjo çështje është e mbyllur, aspak nuk është serioze Haradinaj thotë se oferta e LVV-së për president është e vonuar E kishte kthyer banesën në laborator droge, arrestohet 53-vjeçari nga RMV, në hetim 2 bashkëpunëtorët
Menu
Politika

Begaj takohet me kongresmenin amerikan në Teksas, në fokus partneritetit midis dy vendeve

· 1 min lexim

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka zhvilluar një takim me kongresmenin Keith Self, në Teksas.

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka zhvilluar një takim me kongresmenin Keith Self, në Teksas.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë presidenti Begaj në rrjetin X, ku, përkrah fotos me kongresmenin, shkruan se ky takim kishte në fokus partneritetit midis dy vendeve.

“Ishte kënaqësi të takoja kongresmenin @RepKeithSelf në Teksas, të cilin e falënderova për vëmendjen e tij ndaj çështjes shqiptare dhe Ballkanit Perëndimor. Shkëmbyem mendime dhe perspektiva mbi rëndësinë e pranisë së SHBA-së në rajon, rolin e vetë rajonit, NATO-s dhe KFOR-it, si dhe forcimin e partneritetit strategjik midis dy vendeve tona”, ka shkruar Begaj.

It was a pleasure to meet Congressman @RepKeithSelf in Texas, whom I thanked for his attention to the Albanian issue and the Western Balkans.We exchanged thoughts and perspectives on the importance of the U.S. presence in the region, the role of the region itself, NATO and… pic.twitter.com/S2dgz16ltJ

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu