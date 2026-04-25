Bëhu pjesë e ekipit që çon Shqipërinë në BE, MEPJ thirrje profesionistëve për t’u bashkuar skuadrës diplomatike në Bruksel
Në kuadrin e zhvillimit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe të integrimit të përshpejtuar, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka shpallur thirrjen për shprehjen e interesit nga profesionistë dhe ekspertë shqiptarë për të qenë pjesë e ekipit të Misionit të Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian, në Bruksel.
Sipas njoftimit zyrtar, thirrja është e hapur për nëpunësit e Shërbimit të Jashtëm, ata të Administratës Publike, si dhe çdo qytetar shqiptar, profesionist, brenda dhe jashtë vendit, që plotëson kriteret e përcaktuara sipas pozicioneve të hapura për rekrutim.
Ministria fton të interesuarit të ndjekin procedurat e aplikimit për t’u përfshirë në misionin e Shqipërisë pranë BE-së, në kuadër të objektivit ambicioz “Shqipëria 2030”.
“Aplikimi për të shërbyer në Misionin e Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian në Bruksel, si pjesë e procesit “Shqipëria BE 2030”. Bashkimi me Rezervën e Strukturuar të Talenteve, një nismë për të forcuar kapacitetet e shërbimit të jashtëm me profesionistë të aftë dhe të angazhuar.-thuhet në njoftimin e ministrisë.
https://punetejashtme.gov.al/newsroom/thirrje-ii-per-shprehjen-e-interesit-per-te-sherbyer-ne-misionin-e-republikes-se-shqiperise-prane-bashkimit-evropian-ne-bruksel-shqiperi-be-2030
https://punetejashtme.gov.al/newsroom/thirrje-per-shprehjen-e-interesit-per-tiu-bashkuar-rezerves-se-strukturuar-te-talenteve-per-forcimin-e-kapaciteteve-te-sherbimit-te-jashtem
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.