Berisha në Zagreb: Intensifikim i bashkëpunimit me aleatët dhe shqetësime për gjendjen në Shqipëri
Në Forumin e Unionit Demokratik Ndërkombëtar (IDU) në Zagreb, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mori pjesë në panelin qendror dhe zhvilloi një sërë takimesh me drejtues politikë ndërkombëtarë. Ai diskutoi për gjendjen politike në Shqipëri dhe për mundësitë e bashkëpunimit të opozitës me partnerët e jashtëm.
Sipas TV Klan, Berisha përshkroi ditën si intensive dhe theksoi takimin me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković, si dhe bisedën me presidentin e IDU-së dhe ish-kryeministrin e Kanadasë, Stephen Harper. Ai vlerësoi mbështetjen e IDU-së për Partinë Demokratike dhe nënvizoi angazhimin e partisë për integrimin evropian si alternativën më të mirë për qytetarët shqiptarë.
Gjatë fjalës së tij në panel, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues dhe ministra nga rajoni dhe institucione të Bashkimit Evropian, Berisha ngriti shqetësime për deformimin e procesit zgjedhor, përhapjen e drogës dhe ndikimin e asaj që ai e quajti “narkoshtet”. Ai kritikoi gjithashtu nismat rajonale të iniciuara nga udhëheqës të tjerë, që sipas tij synojnë të zëvendësojnë rrugën e integrimit në BE me alternativa si “Ballkani i Hapur”.
Berisha njoftoi se diskutohet për zgjerimin e bashkëpunimit me IDU dhe aleatët e tjerë për të adresuar problemet që po përballet Shqipëria, duke kundërshtuar gjithashtu idetë për një formë alternative të anëtarësimit që u përmend në një letër të botuar në Frankfurter Allgemeine. Raporton TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.