EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
Politika

Berisha: Raporti i PE denoncon keqpërdorime dhe zgjedhje nën ‘partinë-shtet’

· 2 min lexim

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbajti më 5 maj një konferencë për shtyp në të cilën komentoi gjetjet e raportit të Parlamentit Europian. Ai e vlerësoi raportin si objektiv, por theksoi se dokumenti evidenton shuarjen e kufijve midis institucioneve publike dhe strukturave partiake, duke e paraqitur këtë si shkak që zgjedhjet të zhvillohen në kushte të ashtuquajtura të “partisë-shtet”.

Sipas TV Klan, Berisha citoi pjesë nga raporti që nxjerrin në pah keqpërdorimin e burimeve administrative dhe nënvizojnë nevojën që ligjet të zbatohen realisht, jo vetëm në letër. Raporti përmend edhe çështje lidhur me reformën territoriale dhe atë zgjedhore; Berisha deklaroi se PD do të japë kontributin e saj në të dyja proceset dhe kritikoi përdorimin e parlamentit për qëllime të brendshme politike, duke kërkuar përfshirjen e opozitës në vendimmarrje.

Ishte i ashpër ndaj ministrit të Jashtëm, Ferit Hoxha, të cilin e akuzoi për gënjeshtër në Komisionin e Jashtëm dhe kërkoi dorëheqjen e tij, për shkak të fyerjeve ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, sipas Berishës. Ai pohoi se raporti i parë i IBAR-it nuk u miratua dhe se Presidenca ndryshoi përmbajtjen e tij, ndërkohë që raporti i dytë përmbante kërkesa shtesë nga vendet që kishin rezervat e tyre.

Berisha u ndal gjithashtu te konstatimet ndaj sjelljes së kryeministrit ndaj gazetarëve, duke thënë se në raport përdoret termi “mizogjen” për ta përshkruar këtë sjellje, dhe e përshkroi dokumentin si një vlerësim objektiv që përmbledh problematikat reale të integrimit. Ai komentoi edhe gjyqin ndaj ish-presidentit Ilir Meta, duke quajtur përdorimin e kafazit si një mjet torture dhe duke vlerësuar se Meta është ndaluar pa prova të mjaftueshme.

Komunikimi i pikëpamjeve të Berishës gjatë konferencës së 5 majit u transmetua dhe u pasqyrua në media, ndër ta raportohet edhe nga TV Klan.

