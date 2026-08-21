☀️
Tiranë 35°C · Kthjellët 21 August 2026
S&P 500 7,641 ▼0.87%
DOW 52,759 ▼1.32%
NASDAQ 26,067 ▼1%
NAFTA 87.13 ▲0.35%
ARI 4,652 ▲1.77%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101 EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101
₿ CRYPTO
BTC $77,458 ▲ +7.73% ETH $2,378 ▲ +3.76% XRP $1.3847 ▲ +19.08% SOL $90.8600 ▲ +4.19%
S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 87.13 ▲0.35 % ARI 4,652 ▲1.77 % S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 87.13 ▲0.35 % ARI 4,652 ▲1.77 %
EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101 EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101
21 Aug 2026
Breaking
Rama mbledh kabinetin qeveritar në Pogradec, zbulohet vendi ku do mbahet takimi (VIDEO) Akullnajat në Alpe mund të zhduken brenda disa dekadash Kina: Sanksionet dhe presioni i SHBA-së nuk janë zgjidhja e luftës me Iranin Armë për agjentët e Putinit? Zbulohet një depo e fshehtë armësh në një pyll pranë Berlinit Vrau 5 persona dhe plagosi 10 të tjerë në vitin 2009, ekzekutohet 58-vjeçari në Japoni
Menu
Bota

BERLIN – Dyshime për përfshirje ruse, pas zbulimit të një depoje sekrete armësh

· 2 min lexim
zbulimit të

BERLIN, 21 gusht /ATSH-DPA/ – Shërbimet gjermane të sigurisë zbuluan vitin e kaluar një depo sekrete pranë Berlinit, ku u gjetën dy pistoleta, ndërsa ka tregues se armët mund të jenë vendosur me urdhër të shërbimeve ruse të inteligjencës, raportuan sot mediet gjermane.

Sipas transmetuesve NDR dhe WDR, si dhe gazetës “Süddeutsche Zeitung”, armët mund të ishin destinuar për përdorim në të ashtuquajturat “operacione kinetike”, term që përdoret për veprime të drejtpërdrejta si sulmet apo sabotazhet.

“Prokuroria Federale e Gjermanisë po heton çështjen”, raportuan mediet.

Një i dyshuar thuhet se është arrestuar në Rumani vitin e kaluar.

Sipas raportimeve, burri mund të ketë qenë personi që ngriti depon e armëve në një zonë jashtë kryeqytetit gjerman.

Oficerët fillimisht i çaktivizuan dy pistoletat e gjetura në vend, por i lanë ato aty.

Zona u vu më pas nën vëzhgim në përpjekje për të identifikuar personat që mund të ktheheshin për t’i marrë armët, por pa rezultat.

Autoritetet dyshojnë se personat përgjegjës mund të kenë marrë vesh për zbulimin e depos dhe më pas të kenë shmangur vendin.

Agjencia gjermane e zbulimit të brendshëm, Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV), nuk pranoi të komentojë mbi hetimin në vazhdim.

“Kjo nuk përbën një deklaratë nëse faktet e përshkruara janë të sakta apo jo”, tha agjencia në një përgjigje për mediat. /Ad.Ab./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu