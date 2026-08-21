BERLIN – Dyshime për përfshirje ruse, pas zbulimit të një depoje sekrete armësh
BERLIN, 21 gusht /ATSH-DPA/ – Shërbimet gjermane të sigurisë zbuluan vitin e kaluar një depo sekrete pranë Berlinit, ku u gjetën dy pistoleta, ndërsa ka tregues se armët mund të jenë vendosur me urdhër të shërbimeve ruse të inteligjencës, raportuan sot mediet gjermane.
Sipas transmetuesve NDR dhe WDR, si dhe gazetës “Süddeutsche Zeitung”, armët mund të ishin destinuar për përdorim në të ashtuquajturat “operacione kinetike”, term që përdoret për veprime të drejtpërdrejta si sulmet apo sabotazhet.
“Prokuroria Federale e Gjermanisë po heton çështjen”, raportuan mediet.
Një i dyshuar thuhet se është arrestuar në Rumani vitin e kaluar.
Sipas raportimeve, burri mund të ketë qenë personi që ngriti depon e armëve në një zonë jashtë kryeqytetit gjerman.
Oficerët fillimisht i çaktivizuan dy pistoletat e gjetura në vend, por i lanë ato aty.
Zona u vu më pas nën vëzhgim në përpjekje për të identifikuar personat që mund të ktheheshin për t’i marrë armët, por pa rezultat.
Autoritetet dyshojnë se personat përgjegjës mund të kenë marrë vesh për zbulimin e depos dhe më pas të kenë shmangur vendin.
Agjencia gjermane e zbulimit të brendshëm, Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV), nuk pranoi të komentojë mbi hetimin në vazhdim.
“Kjo nuk përbën një deklaratë nëse faktet e përshkruara janë të sakta apo jo”, tha agjencia në një përgjigje për mediat. /Ad.Ab./ a.jor.
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