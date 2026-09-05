BERLIN – Merz: Nuk do të lejojmë që AfD të shkatërrojë vendin me fjalët e saj
BERLIN, 5 shtator /ATSH – ANSA/ – Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se Gjermania nuk do të lejojë që ekstremi i djathtë të dëmtojë vendin me retorikën e tij, në prag të zgjedhjeve rajonale në Saksoni-Anhalt.
“Ne nuk do të lejojmë që këta njerëz ta shkatërrojnë vendin tonë me fjalët e tyre”, tha Merz, duke iu referuar partisë së ekstremit të djathtë AfD, e cila kryeson ndjeshëm në sondazhet para zgjedhjeve.
Kreu i CDU-së kërkoi një përballje më të thelluar politike me AfD-në, duke theksuar nevojën për debat mbi përmbajtjen e qëndrimeve të kësaj partie.
“Duhet ta përballojmë më mirë këtë parti. Duhet të përballemi me përmbajtjen. Duhet të përballemi gjithashtu me mënyrën e përdorimit të fjalëve”, u shpreh kancelari gjerman, sipas DPA-së.
Merz theksoi gjithashtu se Gjermania mbetet një nga vendet më të pasura dhe më të sigurta në botë, si dhe një demokraci e qëndrueshme dhe e konsoliduar. Deklaratat e tij vijnë ndërsa AfD-ja synon një rezultat historik në Saksoni-Anhalt.
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