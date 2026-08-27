☀️
Tiranë 30°C · Kthjellët 27 August 2026
S&P 500 7,730 ▲0.71%
DOW 53,638 ▲0.33%
NASDAQ 26,511 ▲1.46%
NAFTA 82.66 ▲0.52%
ARI 4,661 ▲0.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $80,268 ▲ +2.74% ETH $2,520 ▲ +2.76% XRP $1.4640 ▲ +6.3% SOL $107.9500 ▲ +12.5%
S&P 500 7,730 ▲0.71 % DOW 53,638 ▲0.33 % NASDAQ 26,511 ▲1.46 % NAFTA 82.66 ▲0.52 % ARI 4,661 ▲0.16 % S&P 500 7,730 ▲0.71 % DOW 53,638 ▲0.33 % NASDAQ 26,511 ▲1.46 % NAFTA 82.66 ▲0.52 % ARI 4,661 ▲0.16 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
27 Aug 2026
Breaking
Kanosi dhe fyeu gazetarët gjatë protestës së banorëve kundër shkrirjes së Bashkisë së Maliqit, merret nën procedim 45- Kanosi dhe fyeu gazetarët gjatë protestës së banorëve kundër shkrirjes së Bashkisë së Maliqit, merret nën procedim 45- Betejë me zjarret në Bulqizë, flakët mbeten ende aktive! Mbi 5 orë operacion për shuarjen, dy helikopterë nga ajri Betejë me zjarret në Bulqizë, flakët mbeten ende aktive! Mbi 5 orë operacion për shuarjen, dy helikopterë nga ajri Maqedonia e Veriut dhe Serbia nënshkruan marrëveshje për interkonektor të gazit
Menu
Kronika

Betejë me zjarret në Bulqizë, flakët mbeten ende aktive! Mbi 5 orë operacion për shuarjen, dy helikopterë nga ajri

· 1 min lexim
me zjarret në

Po vijon prej më shumë se pesë orësh beteja me zjarret në Bulqizë nga toka dhe ajri, ndërsa situata mbetet ende problematike në disa vatra.

Dy helikopterë kanë vijuar punën pa ndërprerje, duke ndërhyrë nga ajri për të neutralizuar flakët dhe për të frenuar përhapjen e zjarrit.

Megjithatë, pavarësisht ndërhyrjes intensive, zjarri vijon të jetë aktiv në zonën e Qafë Helmes, si dhe në lartësitë mbi fshatin Vajkal të Bulqizës.

Ndërhyrja nga ajri po vijon, ndërsa situata në terren po monitorohet nga ekipet e angazhuara për përballimin e flakëve.

Për momentin, prioriteti mbetet izolimi i vatrave aktive dhe parandalimi i përhapjes së mëtejshme të zjarrit në zonat përreth.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu