BM – Reuters/Ipsos: Popullariteti i Trump vazhdon të bjerë, demokratët kryesojnë për ekonominë
LONDËR, 4 gusht /ATSH-ANSA/ – Popullariteti i presidentit amerikan Donald Trump ka shënuar një tjetër rënie, sipas sondazhit më të fundit të Reuters/Ipsos, i cili tregon gjithashtu një ndryshim të rëndësishëm në perceptimin e amerikanëve për menaxhimin e ekonomisë.
Për herë të parë në gati një dekadë, më shumë qytetarë besojnë se Partia Demokrate është më e aftë se republikanët për të drejtuar ekonominë.
Rezultatet e sondazhit, i zhvilluar nga e mërkura deri të hënën, sugjerojnë se mënyra se si administrata Trump po menaxhon ekonominë mund të dëmtojë shanset e Partisë Republikane në zgjedhjet e ndërmjetme të nëntorit.
Këto zgjedhje do të përcaktojnë se cila parti do të kontrollojë Kongresin amerikan për dy vitet e ardhshme.
Sipas anketës, norma e miratimit për presidentin Trump ka rënë në 35%, nga 37% që ishte në sondazhin e Reuters/Ipsos të zhvilluar muajin e kaluar.
Kjo është vetëm një pikë përqindje mbi nivelin më të ulët të regjistruar gjatë mandatit të tij.
Po ashtu, rreth 37% e votuesve të regjistruar të anketuar u shprehën se Partia Demokratike ka një qasje më të mirë për menaxhimin e ekonomisë, ndërsa 36% preferuan Partinë Republikane.
Republikanët kishin ruajtur avantazhin në këtë fushë gjatë pjesës më të madhe të mandatit të parë të Trump (2017–2021), përgjatë katër viteve të presidencës së Joe Biden, si edhe gjatë mandatit të dytë të Trump.
Sondazhi konsiderohet një sinjal i rëndësishëm politik, pasi ekonomia mbetet një nga çështjet kryesore që ndikon në orientimin e votuesve amerikanë dhe mund të luajë rol vendimtar në rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit./ /Ad.Ab./ a.jor.
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