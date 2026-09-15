Bobrovsky kalon nga kundërshtar në shok me Raddysh dhe Paul te Toronto Maple Leafs
Sergei Bobrovsky thotë se rivalitetet e mëparshme me Darren Raddysh dhe Nick Paul tashmë i përkasin së shkuarës, pasi të tre janë pjesë e Toronto Maple Leafs. Të njëjtët përballje të zjarrta që dikur ndezën atë që njihet si “Battle of Florida” tani shërbejnë si tema për të kujtuar përplasjet e dikurshme dhe për të ndërtuar marrëdhënie brenda skuadrës.
Sipas nhl, Bobrovsky foli gjatë aktivitetit Leafs & Legends Charity Golf Classic, ku u shfaqën shumë nga lojtarët e rinj që janë bashkuar me organizatën që nga ndryshimet e stafit drejtues më 3 maj, kur John Chayka u emërua menaxher i përgjithshëm dhe Mats Sundin si këshilltar i lartë për operacionet e hokejit. Në 16 javët pas atij emërimi, Maple Leafs kryen më shumë se dy dushe ndryshimesh në personel, dhe ndër përforcimet më të rëndësishme janë pikërisht Bobrovsky, Raddysh dhe Paul.
Lojtarët rifillonin bisedat për përplasje të kaluar, teksa Bobrovsky qeshi duke kujtuar se shumë nga shkëmbimet e fjalëve kishin të bënin me përplasje fizike, jo me lojën e zakonshme. Paul përmendi se takimet e ashpra me Bobrovsky i kanë dhënë tani vend për një marrëdhënie më të qetë dhe e përshkroi portierin si një profesionist të përkushtuar.
Bobrovsky firmosi një kontratë trevjeçare më 1 korrik dhe pritet të nisë sezonin me Maple Leafs; gjatë dy fazave të 2024 dhe 2025 ai regjistroi 32 fitore e 15 humbje, një mesatare prej 2.26 golash të pranuar për ndeshje, .910 për qind pritje dhe pesë ndeshje pa pësuar gol në 47 ndeshje playoff. Portieri 37-vjeçar përmendi gjithashtu falënderimet për tifozët e Floridës në një postim në Instagram dhe tha se po nis një “fazë të re” ndërsa vazhdon përgatitjet e tij në Toronto.
Mes personave që i bëjnë të njohur është edhe Anthony Stolarz, i cili ka qenë rezerva e Bobrovsky gjatë sezonit kampion 2023-24, dhe Andy O’Brien, i angazhuar së fundmi si nënkryetar i performancës sportive. Bobrovsky tha se ribashkimi me stolarzin dhe prania e O’Brien do të ishin elementë të rëndësishëm për të ndihmuar skuadrën të jetë më konkurruese.
Darren Raddysh u transferua në një marrëveshje sign-and-trade më 19 qershor dhe nënshkroi një kontratë tetëvjeçare; ai është nga Caledon, Ontario, dhe ka përjetuar humbjen e të atit, Dwayne, i cili vdiq në mars pas një beteje me kancer pankreasi të avancuar. Raddysh realizoi 70 pikë (22 gola dhe 48 asistime) në 73 ndeshje me Tampa Bay sezonin e fundit dhe tha se do t’i duhet pak kohë që të ndihet plotësisht si pjesë e klubit.
Nick Paul, një vendës i Mississauga-s, u shkëput nga Tampa Bay më 1 korrik në një marrëveshje që përfshiu portierin Dennis Hildeby dhe dy zgjedhje të draftit të ardhshëm. Paul, 31 vjeç, përshkruan si të veçantë idenë e të luajturit përpara familjes dhe tifozëve që e panë që në fëmijëri, dhe u shpreh i gëzuar që do të veshë fanellën e Maple Leafs në fushë. Kjo seri ndryshimesh dhe përforcimesh u raportua edhe nga nhl.
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