Crème brûlée klasike franceze — ëmbëlsirë me vanilje dhe karamel të kërcitur
Crème brûlée, që në frëngjisht do të thotë “krem i djegur”, është një nga ëmbëlsirat më të famshme të kuzhinës franceze. Përgatitet me pak përbërës, por kërkon durim: kremi piqet ngadalë në banjë uji, ftohet mirë dhe në fund mbulohet me një shtresë të hollë sheqeri që karamelohet derisa të bëhet kafe e artë. Ja receta klasike për ta përgatitur në shtëpi.
Përbërësit (për 4 porcione):
- 500 ml krem pana (ajkë e ëmbël për gatim)
- 1 shkop vanilje (ose 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje)
- 5 të verdha vezësh
- 80 g sheqer kristal
- 4 lugë çaji sheqer shtesë për karamelizimin e sipërfaqes
- 1 majë kripë
Hapat e përgatitjes:
- Nxeh furrën në 150°C dhe vendos 4 ramekinë (tasa të vegjël rezistentë ndaj nxehtësisë) në një tavë të thellë pjekjeje.
- Prej shkopin e vaniljes për së gjati dhe hiq farat. Hidh kremin e panës në një tenxhere me shkopin, farat e vaniljes dhe majën e kripës; nxeje derisa të fillojë të vlojë lehtë, pastaj hiqe nga zjarri dhe lëre 10 minuta të pushojë.
- Në një tas rrih të verdhat e vezëve me 80 g sheqer derisa masa të zbardhet dhe të bëhet kremoze.
- Hidh kremin e ngrohtë (jo të valuar) mbi përzierjen e vezëve, duke e trazuar vazhdimisht që vezët të mos priten.
- Kulloje përzierjen përmes një sitëje të imët dhe ndajeni në mënyrë të barabartë në ramekinë.
- Mbushe tavën me ujë të nxehtë deri në gjysmën e lartësisë së ramekinëve (banjë uji) dhe pjek 30–35 minuta, derisa qendra e kremit të dridhet lehtë kur i tund.
- Nxirri nga furra, lër të ftohen plotësisht, pastaj mbuloji dhe ftohi në frigorifer të paktën 2 orë (mundësisht gjithë natën).
- Para servirjes, spërkat mbi secilën një lugë çaji sheqer në shtresë të hollë dhe karamelozoje me flakë kuzhine ose nën grilën e furrës për 2–3 minuta, derisa sheqeri të shkrihet dhe të marrë ngjyrë të artë. Lëre 1–2 minuta të forcohet dhe servo menjëherë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e pjekjes: 35 minuta. Koha e ftohjes: 2+ orë. Porcione: 4.
Këshillë: Nëse nuk ke flakë kuzhine, përdor grilën e furrës në temperaturën maksimale, por mbaje sipërfaqen nën vëzhgim — sheqeri digjet shpejt.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.