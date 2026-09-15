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15 Sht 2026
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Receta gatimi

Crème brûlée klasike franceze — ëmbëlsirë me vanilje dhe karamel të kërcitur

· 3 min lexim

Crème brûlée, që në frëngjisht do të thotë “krem i djegur”, është një nga ëmbëlsirat më të famshme të kuzhinës franceze. Përgatitet me pak përbërës, por kërkon durim: kremi piqet ngadalë në banjë uji, ftohet mirë dhe në fund mbulohet me një shtresë të hollë sheqeri që karamelohet derisa të bëhet kafe e artë. Ja receta klasike për ta përgatitur në shtëpi.

Përbërësit (për 4 porcione):

  • 500 ml krem pana (ajkë e ëmbël për gatim)
  • 1 shkop vanilje (ose 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje)
  • 5 të verdha vezësh
  • 80 g sheqer kristal
  • 4 lugë çaji sheqer shtesë për karamelizimin e sipërfaqes
  • 1 majë kripë

Hapat e përgatitjes:

  1. Nxeh furrën në 150°C dhe vendos 4 ramekinë (tasa të vegjël rezistentë ndaj nxehtësisë) në një tavë të thellë pjekjeje.
  2. Prej shkopin e vaniljes për së gjati dhe hiq farat. Hidh kremin e panës në një tenxhere me shkopin, farat e vaniljes dhe majën e kripës; nxeje derisa të fillojë të vlojë lehtë, pastaj hiqe nga zjarri dhe lëre 10 minuta të pushojë.
  3. Në një tas rrih të verdhat e vezëve me 80 g sheqer derisa masa të zbardhet dhe të bëhet kremoze.
  4. Hidh kremin e ngrohtë (jo të valuar) mbi përzierjen e vezëve, duke e trazuar vazhdimisht që vezët të mos priten.
  5. Kulloje përzierjen përmes një sitëje të imët dhe ndajeni në mënyrë të barabartë në ramekinë.
  6. Mbushe tavën me ujë të nxehtë deri në gjysmën e lartësisë së ramekinëve (banjë uji) dhe pjek 30–35 minuta, derisa qendra e kremit të dridhet lehtë kur i tund.
  7. Nxirri nga furra, lër të ftohen plotësisht, pastaj mbuloji dhe ftohi në frigorifer të paktën 2 orë (mundësisht gjithë natën).
  8. Para servirjes, spërkat mbi secilën një lugë çaji sheqer në shtresë të hollë dhe karamelozoje me flakë kuzhine ose nën grilën e furrës për 2–3 minuta, derisa sheqeri të shkrihet dhe të marrë ngjyrë të artë. Lëre 1–2 minuta të forcohet dhe servo menjëherë.

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e pjekjes: 35 minuta. Koha e ftohjes: 2+ orë. Porcione: 4.

Këshillë: Nëse nuk ke flakë kuzhine, përdor grilën e furrës në temperaturën maksimale, por mbaje sipërfaqen nën vëzhgim — sheqeri digjet shpejt.

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