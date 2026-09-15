Një i vrarë në sulmin izraelit në jug të Libanit
Një person u qëllua dhe u vra nga forcat izraelite gjatë një sulmi në qytetin Baraachit në provincën Nabatieh të Libanit jugor, raportoi të hënën agjencia palestineze e lajmeve Wafa, në një tjetër episod të përshkallëzimit në frontin verior të luftës.
Detaje të tjera mbi identitetin e viktimës nuk u bënë menjëherë të ditura. Sulmi vjen pasi avionët izraelitë goditën më herët pranë një pozicioni të UNIFIL-it në Libanin jugor, si dhe qytetet Hanin dhe Qantara.
Libani jugor mbetet një nga frontet aktive të konfliktit rajonal, ku forcat paqeruajtëse të OKB-së (UNIFIL) janë të vendosura prej vitesh. Përshkallëzimi në këtë zonë ndërthuret me luftën SHBA–Iran, në të cilën Izraeli është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Uashingtoni kundër Teheranit.
Situata në kufirin libanezo-izraelit po monitorohet nga afër nga komuniteti ndërkombëtar, me frikën se një përshkallëzim i mëtejshëm mund ta zgjerojë edhe më shumë luftën në Lindjen e Mesme.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/14/iran-war-live-oman-says-hormuz-talks-with-iran-gulf-states-postponed
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