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15 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Erdogan: Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani dërgojnë sinjal për botën islame me paktin e mbrojtjes së Mekës

· 2 min lexim
Meka, Arabia Saudite.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan deklaroi të hënën se Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia kanë ndërmarrë një hap për t’i dërguar një sinjal botës islame përmes Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, duke shtuar se “zhvillime pozitive” janë tashmë në rrugë, raportoi agjencia turke Anadolu.

Erdoğan tha se Turqia po e “vë peshën e saj pas rajonit” për ta ndihmuar botën islame të kapërcejë sa më shpejt sfidat, duke shtuar se çështja “nuk mund të merret lehtë”.

Deklarata vjen në një kohë kur lufta SHBA–Iran ka zgjeruar frontet: Huthi-t e mbështetur nga Irani kanë marrë kontrollin e bregdetit jemenas të Detit të Kuq dhe të ishujve Greater e Lesser Hanish në jug të Detit të Kuq, ndërsa Arabia Saudite ka intensifikuar sulmet ajrore — 54 sulme vetëm në 24 orët e fundit, sipas Huthi-ve.

Në jugperëndim të Arabisë Saudite, autoritetet shpallën dhe hoqën brenda pak minutash një alarm emergjent për qytetet Khamis Mushait dhe Abha, sipas televizionit shtetëror saudit — një shenjë e tensionit në rritje përballë kërcënimit të Huthi-ve.

Turqia tradicionalisht ka ruajtur marrëdhënie me të dyja palët e konfliktit në rajon, dhe komentet e Erdoğan-it sinjalizojnë një rol më aktiv të Ankarasë në përpjekjet diplomatike.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/14/iran-war-live-oman-says-hormuz-talks-with-iran-gulf-states-postponed

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