Boksieri shqiptar Nelson Hysa paralajmëron Moses Itaumën: Rruga drejt majës nuk ka qenë ende aq e vështirë
Boksieri shqiptar i peshave të rënda Nelson Hysa është bërë pjesë e debatit ndërkombëtar rreth një prej talenteve më të përfolura të boksit britanik, Moses Itauma. Në një shkrim të publikuar më 29 gusht 2026, media e specializuar amerikane BoxingScene raporton se Hysa ndan të njëjtin mendim me kroatin Filip Hrgović: Itauma ka pasur deri tani një rrugë relativisht të favorshme në ndërtimin e karrierës së tij
Itauma konsiderohet një nga emrat më premtues të brezit të ri të peshave të rënda dhe prej kohësh po diskutohet si një kandidat potencial për t’u afruar me elitën botërore të kategorisë. Por Hysa mendon se vlerësimi për të duhet bërë duke pasur parasysh edhe kushtet në të cilat është zhvilluar karriera e tij.
Sipas BoxingScene, shqiptari është dakord me argumentin e Hrgović se fakti që Itauma jeton dhe zhvillon pjesën më të madhe të aktivitetit të tij në Britaninë e Madhe i ka krijuar avantazhe që shumë boksierë të tjerë nuk i kanë pasur gjatë rrugës së tyre drejt niveleve të larta.
Debati nuk lidhet me talentin e Itaumës, i cili është pranuar gjerësisht në botën e boksit, por me pyetjen se sa është testuar realisht ai përballë kundërshtarëve të nivelit më të lartë. Hysa dhe Hrgović i përkasin një grupi boksierësh që kanë kaluar përmes një rruge më të gjatë dhe më të vështirë për të fituar pozicion në hierarkinë ndërkombëtare të peshave të rënda.
Për Nelson Hysën, përfshirja në një diskutim të tillë është gjithashtu një tregues i pozicionit që ai po fiton në skenën ndërkombëtare të boksit. Shkodrani është kthyer vitet e fundit në një nga përfaqësuesit më të njohur të boksit profesionist shqiptar në peshat e rënda dhe synon të afrohet gjithnjë e më shumë me ndeshjet e mëdha ndërkombëtare.
Fakti që një media e specializuar si BoxingScene i jep hapësirë qëndrimit të Hysës për një nga emrat më të diskutuar të boksit botëror tregon se shqiptari nuk po shihet më vetëm si një sportist i një tregu të vogël, por si pjesë e debatit më të gjerë për të ardhmen e kategorisë së peshave të rënda.
Në fund, prova vendimtare për Itaumën do të vijë atëherë kur ai të përballet me kundërshtarë të nivelit të parë. Pikërisht aty do të shihet nëse reputacioni që ka krijuar deri tani do të përkthehet edhe në rezultate përballë elitës së vërtetë të boksit.
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