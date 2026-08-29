Trafik droge nga Shqipëria drejt Italisë/ Prokuroria e Leçes mbyll hetimet për 66 persona
Prokuroria e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar në Leçe ka mbyllur hetimet ndaj 66 personave, të përfshirë në një rrjet të gjerë të trafikut të drogës nga Shqipëria dhe në disa raste, nga Kalabria drejt zonave të shpërndarjes së lëndëve narkotike në Salento.
Hetimi për operacionin e koduar “Whisper”, i cili më 10 korrik çoi në ekzekutimin e një mase sigurie ndaj 23 personave. Vendimi ishte firmosur nga gjyqtarja për hetimet paraprake në Lecce, Valeria Federe.
Sipas hetimeve, bëhet fjalë për 106 episode kriminale, pjesa më e madhe e të cilave lidhen me trafikun e kokainës, heroinës dhe marijuanës.
Hetuesit kanë identifikuar dy grupe të dyshuara kriminale, të pavarura nga njëri-tjetri, me bazat e aktivitetit në Leçe dhe Oria.
Sipas akuzës, droga nisej nga Shqipëria, kalonte nëpër vende të ndryshme, përfshirë edhe vendet e Europës Veriore, dhe më pas transportohej me rrugë tokësore drejt Italisë. Qyteti i Ories dyshohet se kishte marrë një rol të rëndësishëm në hyrjen dhe shpërndarjen e heroinës dhe kokainës në territorin e Salentos.
Hetimi “Whisper” lidhet edhe me persona që kanë dalë më herët në një tjetër dosje të trafikut ndërkombëtar të drogës, të koduar “Ura”, e zhvilluar në maj të vitit 2025 dhe që përfshinte trafikun mes Shqipërisë dhe Pulias.
Emri “Whisper” lidhet me mënyrën se si personat nën hetim komunikonin me njëri-tjetrin, duke përdorur biseda dhe shprehje për të diskutuar aktivitetin e dyshuar kriminal.
Rreth 58 kilogramë drogë të sekuestruar
Gjatë hetimit janë sekuestruar rreth 58 kilogramë lëndë narkotike, konkretisht rreth 3 kilogramë kokainë, 30 kilogramë heroinë dhe 25 kilogramë marijuanë.
Njoftimi për përfundimin e hetimeve paraprake është një hap që i paraprin një vendimi të mundshëm të prokurorisë për të kërkuar dërgimin e çështjes në gjykim.
Personat nën hetim kanë tashmë një afat prej 20 ditësh nga njoftimi për përfundimin e hetimeve për të paraqitur memorandume, prova apo për të kërkuar kryerjen e veprimeve të tjera në mbrojtje të tyre.
Në dosjen e Prokurorisë së Leçes përfshihen:
Personat nën hetim
Angelo Zanzarelli
Giovanni Antico
Antonio Baldassarre
Myrteza Balliu
Massimiliano Barba
Francesca Marta Calogiuri
Aldo Caputi
Francesca Caputi
Silvia Caputi
Marco Carbone
Salvatore Castelluzzo
Piera Cavallo
Adi Coba
Giuseppe Ambrogio Condina
Davide Corlianò
Vincenzo Corradi
Douglas Costantini
Gabriele Carmine Cuna
Davide D’Incecco
Loris De Livrano
Gianfranco De Livrano
Angelo De Luca
Adolfo De Stefano
Danilo De Tommasi
Giuseppe Dimitri
Teresa Dimitri
Giovanni Dollorenzo
Antonio Alessio Fanti
Francesco Flore
Emanuele Fuso
Agron Ganaj, i njohur si “Marco”
Valentina Giodice
Alessandro Greco
Eduart Leba
Antonio Letizia
Romeo Lleshi
Donato Lodeserto
Tomas Manni
Addolorata Mariano
Luisa Mazzuti
Roberto Mazzuti
Klajdi Musaku
Stefano Natali
Francesco Patisso
Antonio Pentassuglia
Carmine Pentassuglia
Giuseppe Pentassuglia
Raffaele Pezzuto
Rebecca Pindinello
Danilo Polimeno
Emanuel Ramaj
Luca Rimo
Simone Luca Santantonio
Alessandro Serino
Anastasia Serino
Emiliana Sinistro
Gianluca Antonio Spiri, i njohur si “Luca” ose “Spirito”
Alessandro Stelitano
Giorgia Suma
Sara Tafuro, e njohur si “Rosa”
Antonio Tolentino
Ervin Verjoni
Anna Zanzarelli
Anna Lucia Zanzarelli
Antonio Zanzarelli
Donato Zanzarelli
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