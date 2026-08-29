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Futbolli ne Kosove

Malisheva bindëse ndaj Feronikelit ’74, Uka protagonist me dy gola

· 3 min lexim
Malisheva bindëse ndaj Feronikelit ’74, Uka




August 29, 2026

Futbolli.info

Malisheva bindëse ndaj Feronikelit ’74, Uka protagonist me dy gola




4 minutes ago




futbolliinfo

Malisheva është rikthyer te fitorja në Superligën e Kosovës në futboll, duke regjistruar suksesin e dytë në këtë edicion.

Skuadra malishevas të shtunën pasdite, në kuadër të xhiros së tretë, triumfoi 3:0 në udhëtim ndaj Feronikelit ’74.

Protagonisti kryesor i kësaj fitoreje ishte Kreshnik Uka, i cili realizoi dy nga tre golat e Malishevës.

Uka e zhbllokoi rezultatin që në minutën e 10-të, duke i dhënë epërsinë skuadrës mysafire.

Malisheva e dyfishoi avantazhin në minutën e 24-t, kur Laurent Xhylani ishte i saktë nga pika e bardhë.

Në pjesën e dytë, Uka vulosi fitoren e Malishevës me golin e tij të dytë personal në minutën e 56-të, për rezultatin përfundimtar 0:3.

Me këtë fitore, Malisheva shkon në kuotën e 7 pikëve pas tri xhirove, ndërsa Feronikeli ’74 mbetet pa pikë.

Për skuadrën nga Drenasi kjo ishte disfata e tretë radhazi në kampionat.


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