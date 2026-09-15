Bordi i Qendrës Kennedy voton mbylljen e menjëhershme; Trump kërcënon të anulojë rinovimin
Bordi i Qendrës së Arteve Skenike John F. Kennedy në Uashington votoi të martën mbylljen e menjëhershme të pjesës kryesore të institucionit ikonë, ndërsa presidenti Donald Trump kërcënoi se nuk do të financojë rinovimin e paralajmëruar nëse gjykatat nuk i japin të drejtë në betejën për emrin e tij në ndërtesë.
Bordi i Qendrës së Arteve Skenike John F. Kennedy në Uashington, i përbërë kryesisht nga anëtarë të emëruar nga presidenti Donald Trump, votoi të martën në një mbledhje të mbyllur përmes platformës Zoom për mbylljen e menjëhershme të ndërtesës kryesore të institucionit ikonë. E hapur do të mbetet vetëm krahu më i vogël dhe më i ri i kompleksit, i njohur si REACH. Sipas planit të bordit, renovimi i qendrës pritet të zgjasë rreth dy vjet.
Presidenti Trump, i cili kryeson edhe vetë bordin, shkroi në Truth Social se mbyllja do të ndodhë menjëherë, por renovimi — “një punë shumë e madhe dhe komplekse”, siç e përshkroi ai — nuk do të nisë përpara se Gjykata e Apelit në Uashington të vendosë për “emrin e miratuar nga bordi”. Nëse vendimi nuk përmbyset, shkroi Trump, “Rindërtimi dhe Rinovimi i Qendrës Kennedy nuk do të ndodhin”.
Vendimi për mbylljen sfidon drejtpërdrejt urdhrin e gjykatësit federal Christopher Cooper të muajit maj, i cili kishte bllokuar një votim të ngjashëm të bordit në mars. Ndërkohë, avokatët e Departamentit të Drejtësisë po i kërkojnë gjykatësit Cooper të anulojë urdhrin paraprak që e mbajti qendrën hapur.
Në një seancë gjyqësore të martën, gjykatësi Cooper bllokoi gjithashtu planin e bordit për të vendosur një pllakë me emrin e Trump poshtë tabelës kryesore të qendrës, duke e cilësuar veprimin si shkelje të urdhrit të tij gjyqësor dhe të ligjit federal të vitit 1964, që i dha institucionit emrin e presidentit John F. Kennedy. “Thjesht e thënë, të pandehurit nuk mund të vendosin memoriale për presidentin Trump pa bekimin e Kongresit”, tha gjykatësi.
Zyrtarë të qendrës të afërt me Trump-in mbrojnë mbylljen, duke argumentuar se ndërtesa është në gjendje të keqe dhe paraqet rrezik për publikun. Nga ana tjetër, deputetja demokrate Joyce Beatty, një nga paditësit në padi, tha se presidentit “i intereson vetëm kotësia” dhe se donatorët, publiku dhe artistët janë larguar pas tentativës për riemërtimin e institucionit.
Qendra kishte nisur tashmë anulimin e shfaqjeve të mëdha në sallat kryesore. Një raport i jashtëm i porositur nga bordi përmend rrjedhje uji dhe probleme strukturore në ndërtesë.
Burimi: USA Today
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