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Serbia

Kongresmeni amerikan Xho Vilson: Departamenti i Shtetit po i ndjek me kujdes zgjedhjet në Serbi; ka “indikacione të forta” për manipulim

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Kongresmeni republikan amerikan Xho Vilson shprehu të martën “shqetësim legjitim” se zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit në Serbi nuk do të jenë të lira dhe të ndershme. Deklarata u bë gjatë një seance dëgjimore të Komitetit të Kongresit për Ballkanin Perëndimor, ku dëshmoi përfaqësuesi i Departamentit amerikan të Shtetit.

Vilson tha se ka indikacione se “interesat shtetërore të (Aleksandar) Vuçiçit me ndihmën e kriminelit të luftës (Vladimir) Putin po punojnë për të manipuluar zgjedhjet duke promovuar identitete false, llogari të rreme dhe duke konsoliduar mediat nën kontrollin shtetëror”. Ai pyeti se si mund t’i bëjnë të qartë “regjimit të Vuçiçit se shtypja e lirisë së fjalës dhe të tubimit, si dhe përpjekja për të manipuluar zgjedhjet, do t’i tensionojë marrëdhëniet amerikano-serbe”.

Në përgjigje, zëvendësndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, Daniel Lauton, falënderoi Vilsonin për “pyetjen e rëndësishme” dhe tha se ata “po ndjekin me kujdes përgatitjet për zgjedhjet serbe”. Lauton foli të martën në seancën dëgjimore për Ballkanin Perëndimor në Dhomën e Përfaqësuesve të Kongresit amerikan.

Në rrjetin social X, Vilson shkroi se është mirënjohës ndaj Departamentit të Shtetit që po i ndjek zgjedhjet në Serbi dhe përsëriti se ekzistojnë “indikacione të forta se manipulimi i zgjedhjeve nga Vuçiç ka filluar tashmë”, ndaj duhet vigjilencë. Vilson, republikan nga Karolina e Jugut, së bashku me demokratin Bill Keating propozoi së fundmi një ligj për Serbinë që ngre alarmin për gjendjen e demokracisë, lirisë së medias dhe kushteve zgjedhore në Serbi.

Burimi: Danas

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