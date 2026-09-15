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Konflikti SHBA - Iran

CENTCOM: 103 anije tregtare të ridrejtuara deri tani në bllokadën ndaj Iranit

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Anije luftarake amerikane në Gjirin Persik. Foto: US Navy / Wikimedia Commons

Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) njoftoi të martën se ka ridrejtuar 103 anije tregtare deri më tani në kuadër të bllokadës amerikane ndaj Iranit, duke përditësuar bilancin me katër anije të tjera që nga njoftimi i fundit të premten.

Në një postim në rrjetet sociale, CENTCOM tha se po siguron respektimin e bllokadës amerikane ndaj tregtisë detare iraniane, e cila është një nga shtyllat kryesore të fushatës së presionit të Uashingtonit kundër Teheranit që nga fillimi i luftës më 28 shkurt.

Bllokada detare ka shtrënguar ndjeshëm qarkullimin e anijeve në Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit, ku Irani nga ana e tij pretendon se e ka mbyllur ngushticën dhe e mban nën “kontrollin e saj inteligjent”, sipas deklaratave të Gardës Revolucionare.

Tensionet detare janë përshkallëzuar në javët e fundit, me sulme të përsëritura ndaj cisternave dhe anijeve tregtare, ndërkohë që përpjekjet diplomatike për ri-hapjen e Hormuzit — përfshirë takimin e shtyrë në Oman — nuk kanë dhënë rezultat.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines

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