Kargo fizike nafte në Evropë mbi 130 dollarë fuçia: Arabia Saudite pezullon dërgesat e fundit të shtatorit për blerësit evropianë
Çmimet e disa kargove fizike të naftës në Evropë kanë kaluar 130 dollarë për fuçi, ndërsa tensionet në Lindjen e Mesme vazhdojnë të rrisin kostot e energjisë, raporton Al Jazeera.
Arabia Saudite ka pezulluar dërgesat e kargove të fundit të shtatorit për blerësit evropianë, pas sulmit ndaj tubacionit strategjik Lindje-Perëndim, i cili u mbyll dhe ka detyruar mbretërinë të rishikojë rrugët e eksportit.
Nafta e Detit të Veriut po shihet si një alternativë e mundshme ndaj naftës saudite, por sipas të dhënave të LSEG, nafta e Detit të Veriut duhet të kalojë përmes Ngushticës së Hormuzit nëse transportohet përmes rrugës së Kepit të Shpresës së Mirë — çka e bën edhe atë të ekspozuar ndaj krizës.
Çmimet e kargove fizike në Evropë ishin ngjitur pranë 130 dollarëve për fuçi edhe javën e kaluar, ndërsa ndërprerja e ngarkimeve në portin saudit të Yanbu-së dhe mbyllja e tubacionit kanë thelluar shqetësimet për furnizimin global.
Zhvillimi vjen në një moment kur analistët paralajmërojnë rritje dyshifrore të çmimit të naftës, me 2–3 milionë fuçi në ditë të rrezikuara nga dëmtimi i vazhdueshëm i tubacionit saudit.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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