Bosnja zbulon robotin e saj të parë humanoid
Roboti humanoid Roby është parë në Sarajevë, duke shfaqur demonstrimin e parë publik të robotikës humanoide në Bosnjë dhe rolin e saj në turizëm dhe shërbime.E zhvilluar nga Vandri Robotics, makina lëvizte midis dyqaneve e tezgave të tregut, duke i bërë banorët kuriozë.Eventi synonte të tregonte se …
Raportimet e fundit në këtë fushë po tregojnë se zhvillimet në robotikë po fitojnë peshë gjithnjë e më të madhe në industri dhe në përdorimin publik.
Burimi: Telegrafi
