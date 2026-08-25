Bota drejt rrënimit, paralajmërimi i shkencëtarëve: Ngrohja globale po rrit rrezikun e katastrofave ekstreme klimatike
Shkencëtarët po paralajmërojnë se bota po afrohet gjithnjë e më shumë drejt ngjarjeve ekstreme klimatike, ndërsa rritja e temperaturave globale po shton rrezikun për valë të fuqishme nxehtësie, përmbytje, thatësira, zjarre dhe stuhi.
Sipas ekspertëve, ajo që dikur dukej si skenar i filmave po bëhet gjithnjë e më e mundshme. Temperatura mesatare globale ishte rreth 1.44°C më e lartë në vitin 2025 krahasuar me fillimin e viteve 1800, ndërsa përqendrimi i gazeve serrë në atmosferë vazhdon të rritet.
Vitet e fundit kanë sjellë disa prej ngjarjeve më ekstreme të regjistruara. Nga zjarret masive në Australi dhe përmbytjet katastrofike në Pakistan, te uraganet në SHBA dhe valët e nxehtësisë në Evropë e Azi, pasojat e ndryshimeve klimatike po bëhen gjithnjë e më të dukshme.
Shkencëtarët theksojnë se edhe nëse bota do të arrinte menjëherë emetime neto zero, temperaturat dhe efektet e ngrohjes globale nuk do të zhdukeshin.
Dioksidi i karbonit mund të qëndrojë në atmosferë për qindra vjet, ndërsa shumë prej pasojave të ndryshimeve klimatike kërkojnë dekada ose shekuj për t’u zbutur.
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