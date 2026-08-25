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Kuriozitete

VIDEO/ Përleshje e dhunshme mes turistëve në Capri të Italisë, grushte, shkelma dhe karrige kokës! Shikoni pamjet e sherri

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në Capri të Italisë,

Skena të pabesueshme tensioni u zhvilluan në Capri të Italisë, kur një grup turistësh u përleshën në një rrugë të ngushtë në Marina Grande.

Gjatë incidentit, të përfshirët shkëmbyen grushte dhe shqelma, hodhën karrige, duke shkaktuar kaos për ata që ishin të pranishëm në vendngjarje në atë kohë.

Videoja e përleshjes u shpërnda në mediat sociale dhe u bë shpejt virale, teksa u ripostua nga deputeti i Aleancës së të Majtës së Gjelbër, Francesco Emilio Borrelli.

Me rastin e incidentit, Borelli përcolli ankesa nga banorët dhe dëshmitarët okularë në lidhje me policimin e ishullit gjatë orëve të natës:

“Në Capri, nevojiten urgjentisht më shumë kontrolle dhe më shumë siguri. Natën, ka vetëm një patrullë për të gjithë ishullin. Kjo nuk është e drejtë”, tha ai.

Në përgjigje, kryebashkiaku i Caprit, Paolo Falco, iu referua masave që janë tashmë në fuqi në ishull. Ai theksoi se policia bashkiake dhe forcat e sigurisë po kryejnë kontrolle, ndërsa rreth 80 kamera me definicion të lartë po veprojnë në ishull.

Prefekti i Napolit, Michele Di Bari, gjithashtu mori pjesë në përleshje, duke shprehur “dënimin e tij kategorik” të asaj që ndodhi. Ai gjithashtu urdhëroi forcimin e mëtejshëm të masave të mbikëqyrjes dhe kontrolleve në ishull.

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