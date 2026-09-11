Bota e sportit nderon 25-vjetorin e 11 Shtatorit me homazhe
Ligat, klubet dhe atletët e ndryshëm po kujtojnë sot viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, në përvjetorin e 25-të të ngjarjeve që morën jetën e pothuajse 3,000 personave në Qendrën Botërore të Tregtisë në Nju Jork, në Pentagon në Uashington, D.C. dhe në Qarkun Somerset të Pensilvanisë.
Siç raporton Bleacher Report, një përmbledhje e aktiviteteve tregon mënyra të ndryshme me të cilat komuniteti sportiv po vendos homazhe dhe shpreh solidaritet ndaj familjeve të viktimave.
Gjithnjë e më shumë organizime sportive kanë përfshirë momente përkujtimi, ceremoni para ndeshjeve dhe mesazhe zyrtare nga klubet dhe lojtarët, duke u përqendruar te kujtimi i atyre që humbën jetën dhe te ndikimi i përhershëm i ngjarjeve mbi komunitetet e prekura.
Bleacher Report thekson se përkujtimi i 11 Shtatorit vazhdon të marrë vëmendje në media dhe në fushat sportive, ndërsa shumë institucione përdorin këtë ditë për të rikujtuar humbjet dhe për të nderuar ata që u prekën nga tragjedia.
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